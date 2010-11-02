Сложный выбор

ВВС Индии, организовавшие тендер на закупку 126 истребителей, провели испытания всех кандидатов и передали многостраничный доклад в Министерство обороны страны. Когда именно будет озвучен список финалистов, которые приступят ко второму этапу испытаний, пока неизвестно. Между тем тендер стоимостью около десяти миллиардов долларов начал обрастать слухами.

Мать всех сделок

Тендер на закупку ВВС Индии 126 средних многофункциональных боевых самолетов (MMRCA) стартовал в августе 2007 года. Его завершение изначально было намечено на 2012–2014 годы, однако потом появилась информация, что победитель может быть объявлен раньше. По итогам конкурса, из-за его стоимости прозванного индийскими СМИ «матерью всех сделок», победитель получит контракт на сумму 420 миллиардов рупий (9,1 млрд. долл.) и должен будет поставить в Индию 18 готовых самолетов. Производство остальных истребителей планируется осуществлять по лицензии на территории страны-заказчика.

При этом условия покупки самолетов могут быть расширены. После того как Индия получит все истребители, ВВС страны будут иметь возможность разместить заказ на дополнительную партию из 54–64 летательных аппаратов. Тендер проводится в два этапа, первый из которых уже завершился в июле 2010 года. Сначала ВВС испытывали летные характеристики и ограниченный набор вооружений. По завершении первого этапа должен быть определен короткий список финалистов, после чего индийские летчики поедут на родину самолетов для ознакомления с полной номенклатурой их вооружений.

В конкурсе принимают участие французская компания Dassault Aviation, европейская Eurofighter, американские Lockheed Martin и Boeing, а также шведская Saab и российская РСК «МиГ». Они представили на конкурс истребители Rafale, Typhoon, F-16IN Super Viper, F/A-18 Super Hornet, JAS-39 Gripen NG и МиГ-35 соответственно.

Народная молва

После того как доклад об испытаниях был направлен в Министерство обороны Индии, в местной прессе стали появляться сообщения о выходе того или иного самолета в финал.

Последний раз 9 августа 2010 г. индийские СМИ объявили промежуточными победителями тендера истребители Rafale и Typhoon. В частности, пресса объявила, что истребитель F/A-18 выбыл из конкурса, потому что концерн Boeing отказался передать военным технологию производства двигателей для самолета. Несмотря на то что слухи о выходе американского истребителя из тендера не подтвердились, Boeing поспешил заверить индийских военных: если F/A-18 победит в конкурсе, Индия получит гарантию модернизации самолетов в течение 40 лет. Правда, речи о передаче технологий, которых так жаждут индийские военные, похоже, не идет.

Gripen NG не устроил индийских летчиков, поскольку обладает слабыми характеристиками бортовой радиолокационной станции. Российский МиГ-35 в ходе испытаний сумел показать мощный боевой потенциал, однако индийцев не устроили его двигатели.

Слухи относительно МиГ-35 отчасти оправданны. Эта машина в России пока находится на стадии разработки, и ее серийное производство запланировано на 2013–2014 годы. Некоторые из бортовых систем самолета пока не прошли полного спектра испытаний. Возможно, что по этой причине индийцы могут отказаться от покупки «сырой» машины.

F-16IN индийские ВВС сочли самолетом без будущего, фактически полностью выработанной платформой, перспектив развития у которой уже не осталось. Компания Lockheed Martin в свою очередь на такую публикацию в индийской прессе обиделась и в середине августа 2010 года распространила пресс-релиз, в котором говорилось, что F-16 на самом деле – перспективная, проверенная временем платформа с массой возможностей для модернизации.

Надо подождать

Министерство обороны Индии 11 августа 2010 г. опровергло существование короткого списка финалистов. По словам официального представителя Министерства обороны Ситаншу Кара, военное ведомство в настоящее время изучает доклад ВВС и не пришло к какому-либо выводу. Когда финалисты будут названы, пока неизвестно, но не исключено, что выбор окажется неожиданным.

Очевидно, что Министерство обороны Индии столкнулось с гораздо более сложным выбором, чем можно было предположить.

Начиная тендер на поставку 126 истребителей, ВВС Индии составили список из 643 требований. Столь крупного объема пожеланий до сих пор к военным закупкам не предъявляло ни одно государство в мире. Полного соответствия всем критериям не продемонстрировал ни один самолет.

В пользу России

О том, насколько выбор истребителя является политическим решением, судить сложно. Логичным выглядело бы решение Индии выбрать победителем МиГ-35, учитывая, что страна активно покупает российские самолеты, а истребители советского и российского производства составляют основу индийского парка ВВС. В составе ВВС Индии полеты осуществляют самолеты МиГ‑21, МиГ‑27, МиГ‑29, а также тяжелые Су‑30МКИ. Численно они превосходят французские Mirage 2000 или Sepecat Jaguar, также используемые индийскими военными.

Отдав предпочтение европейским истребителям в тендере, ВВС Индии могли бы попытаться «разбавить» долю российских самолетов в своем парке. Впрочем, даже после запланированного списания всех устаревших МиГ‑21 и МиГ-27 число российских самолетов все равно будет больше: к 2015–2020 гг. количество Су-30МКИ ВВС Индии должно увеличиться до 272 единиц.

При этом не следует забывать и о том, что часть самолетов Mirage 2000 и Jaguar может быть списана ввиду выработки своего летного ресурса. Между тем Россия и Индия ведут переговоры о совместной разработке истребителя пятого поколения для ВВС Индии. Контракт по проекту может быть подписан в ближайшее время. Подробности документа пока неизвестны. Общая стоимость программы оценивается в 80 миллиардов долларов.

В сухом остатке

В любом случае не ясно, для чего Индия объявила тендер на покупку 126 истребителей. Учитывая небольшой объем даже с возможностью расширения контракта, а также приверженность индийских ВВС к российским самолетам, этот конкурс выглядит по меньшей мере странно. Впрочем, не исключено, что он может стать отправной точкой для формирования нового флота, в котором доли российских и, например, французских самолетов будут равны.

Когда Индия покупала первую партию Су‑30МКИ, никто и предположить не мог, что в течение последующих нескольких лет страна доведет число заказов на эти машины до 272 единиц. При этом самолету отведена чуть ли не главная роль в составе ВВС Индии – Су‑30МКИ, помимо прочего, он станет носителем ядерного оружия и будет использоваться для быстрого преодоления ПВО противника и нанесения ударов в глубине его территории. Что же мешает предположить, что и покупка истребителей в рамках тендера может стать такой же зацепкой для дальнейших сделок, как это было с российским самолетом?