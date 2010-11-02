//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//ВПК

Сложный выбор

Индийский тендер на поставку истребителей и шансы МиГ-35

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », Василий СЫЧЕВ ]

Сложный выбор

ВВС Индии, организовавшие тендер на закупку 126 истребителей, провели испытания всех кандидатов и передали многостраничный доклад в Министерство обороны страны. Когда именно будет озвучен список финалистов, которые приступят ко второму этапу испытаний, пока неизвестно. Между тем тендер стоимостью около десяти миллиардов долларов начал обрастать слухами.

Мать всех сделок

Тендер на закупку ВВС Индии 126 средних многофункциональных боевых самолетов (MMRCA) стартовал в августе 2007 года. Его завершение изначально было намечено на 2012–2014 годы, однако потом появилась информация, что победитель может быть объявлен раньше. По итогам конкурса, из-за его стоимости прозванного индийскими СМИ «матерью всех сделок», победитель получит контракт на сумму 420 миллиардов рупий (9,1 млрд. долл.) и должен будет поставить в Индию 18 готовых самолетов. Производство остальных истребителей планируется осуществлять по лицензии на территории страны-заказчика.

При этом условия покупки самолетов могут быть расширены. После того как Индия получит все истребители, ВВС страны будут иметь возможность разместить заказ на дополнительную партию из 54–64 летательных аппаратов. Тендер проводится в два этапа, первый из которых уже завершился в июле 2010 года. Сначала ВВС испытывали летные характеристики и ограниченный набор вооружений. По завершении первого этапа должен быть определен короткий список финалистов, после чего индийские летчики поедут на родину самолетов для ознакомления с полной номенклатурой их вооружений.

В конкурсе принимают участие французская компания Dassault Aviation, европейская Eurofighter, американские Lockheed Martin и Boeing, а также шведская Saab и российская РСК «МиГ». Они представили на конкурс истребители Rafale, Typhoon, F-16IN Super Viper, F/A-18 Super Hornet, JAS-39 Gripen NG и МиГ-35 соответственно.

Народная молва

После того как доклад об испытаниях был направлен в Министерство обороны Индии, в местной прессе стали появляться сообщения о выходе того или иного самолета в финал.

Последний раз 9 августа 2010 г. индийские СМИ объявили промежуточными победителями тендера истребители Rafale и Typhoon. В частности, пресса объявила, что истребитель F/A-18 выбыл из конкурса, потому что концерн Boeing отказался передать военным технологию производства двигателей для самолета. Несмотря на то что слухи о выходе американского истребителя из тендера не подтвердились, Boeing поспешил заверить индийских военных: если F/A-18 победит в конкурсе, Индия получит гарантию модернизации самолетов в течение 40 лет. Правда, речи о передаче технологий, которых так жаждут индийские военные, похоже, не идет.

Gripen NG не устроил индийских летчиков, поскольку обладает слабыми характеристиками бортовой радиолокационной станции. Российский МиГ-35 в ходе испытаний сумел показать мощный боевой потенциал, однако индийцев не устроили его двигатели.

Слухи относительно МиГ-35 отчасти оправданны. Эта машина в России пока находится на стадии разработки, и ее серийное производство запланировано на 2013–2014 годы. Некоторые из бортовых систем самолета пока не прошли полного спектра испытаний. Возможно, что по этой причине индийцы могут отказаться от покупки «сырой» машины.

F-16IN индийские ВВС сочли самолетом без будущего, фактически полностью выработанной платформой, перспектив развития у которой уже не осталось. Компания Lockheed Martin в свою очередь на такую публикацию в индийской прессе обиделась и в середине августа 2010 года распространила пресс-релиз, в котором говорилось, что F-16 на самом деле – перспективная, проверенная временем платформа с массой возможностей для модернизации.

Надо подождать

Министерство обороны Индии 11 августа 2010 г. опровергло существование короткого списка финалистов. По словам официального представителя Министерства обороны Ситаншу Кара, военное ведомство в настоящее время изучает доклад ВВС и не пришло к какому-либо выводу. Когда финалисты будут названы, пока неизвестно, но не исключено, что выбор окажется неожиданным.

Очевидно, что Министерство обороны Индии столкнулось с гораздо более сложным выбором, чем можно было предположить.

Начиная тендер на поставку 126 истребителей, ВВС Индии составили список из 643 требований. Столь крупного объема пожеланий до сих пор к военным закупкам не предъявляло ни одно государство в мире. Полного соответствия всем критериям не продемонстрировал ни один самолет.

В пользу России

О том, насколько выбор истребителя является политическим решением, судить сложно. Логичным выглядело бы решение Индии выбрать победителем МиГ-35, учитывая, что страна активно покупает российские самолеты, а истребители советского и российского производства составляют основу индийского парка ВВС. В составе ВВС Индии полеты осуществляют самолеты МиГ‑21, МиГ‑27, МиГ‑29, а также тяжелые Су‑30МКИ. Численно они превосходят французские Mirage 2000 или Sepecat Jaguar, также используемые индийскими военными.

Отдав предпочтение европейским истребителям в тендере, ВВС Индии могли бы попытаться «разбавить» долю российских самолетов в своем парке. Впрочем, даже после запланированного списания всех устаревших МиГ‑21 и МиГ-27 число российских самолетов все равно будет больше: к 2015–2020 гг. количество Су-30МКИ ВВС Индии должно увеличиться до 272 единиц.

При этом не следует забывать и о том, что часть самолетов Mirage 2000 и Jaguar может быть списана ввиду выработки своего летного ресурса. Между тем Россия и Индия ведут переговоры о совместной разработке истребителя пятого поколения для ВВС Индии. Контракт по проекту может быть подписан в ближайшее время. Подробности документа пока неизвестны. Общая стоимость программы оценивается в 80 миллиардов долларов.

В сухом остатке

В любом случае не ясно, для чего Индия объявила тендер на покупку 126 истребителей. Учитывая небольшой объем даже с возможностью расширения контракта, а также приверженность индийских ВВС к российским самолетам, этот конкурс выглядит по меньшей мере странно. Впрочем, не исключено, что он может стать отправной точкой для формирования нового флота, в котором доли российских и, например, французских самолетов будут равны.

Когда Индия покупала первую партию Су‑30МКИ, никто и предположить не мог, что в течение последующих нескольких лет страна доведет число заказов на эти машины до 272 единиц. При этом самолету отведена чуть ли не главная роль в составе ВВС Индии – Су‑30МКИ, помимо прочего, он станет носителем ядерного оружия и будет использоваться для быстрого преодоления ПВО противника и нанесения ударов в глубине его территории. Что же мешает предположить, что и покупка истребителей в рамках тендера может стать такой же зацепкой для дальнейших сделок, как это было с российским самолетом?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Политика

Захарова высказала мнение о работе посла США в России

Захарова высказала мнение о работе посла США в России

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова оценила работу посла США в России Джона Хантсмана, который недавно заявил о своём решении оставить должность.

//В мире

Поклонская заявила, что Анкаре придется признать выбор крымчан

Поклонская заявила, что Анкаре придется признать выбор крымчан

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская в четверг, 8 августа, заявила, что руководству Турции рано или поздно придется признать выбор крымчан о воссоединении полуострова с Россией.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Выявлен предполагаемый предвестник конфликта между США и Россией в XXI веке

Выявлен предполагаемый предвестник конфликта между США и Россией в XXI веке

Борьба вокруг строительства газопровода «Северный поток – 2» является предвестником конфликта между США и Россией в XXI столетии. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах немецких СМИ.

//В мире

Генштаб ВСУ озвучил подробности уничтожения украинских морпехов под Мариуполем

Генштаб ВСУ озвучил подробности уничтожения украинских морпехов под Мариуполем

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обнародовали подробности гибели четырех морских пехотинцев ВСУ под Мариуполем. Киевская сторона настаивает на том, что военных уничтожили бойцы непризнанной ДНР.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

СМИ: два человека погибли при взрыве в воинской части под Архангельском

СМИ: два человека погибли при взрыве в воинской части под Архангельском

Два человека погибли и пятнадцать получили ранения при взрыве в воинской части под Архангельском. Соответствующую информацию предоставил днем в четверг источник в силовых структурах региона.

//Общество

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах

Все ходят в продуктовые магазины и процедура выбора и покупки у нас доведена до автоматизма. Подошел к полке, окинул взглядом интересующий продукт, сравнил цены, взял нужный товар, положил в корзину и как говориться «забыл».

//Здоровье

Офтальмолог рассказала, что поможет сохранить зрение

Офтальмолог рассказала, что поможет сохранить зрение

Профессор, доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала, какие продукты могут помочь сохранить зрение при регулярных стрессах и постоянной работе с компьютерами, планшетами и смартфонами.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Вербицкая дала советы, как сохранить молодость

Телеведущая Лариса Вербицкая дала советы, как сохранить молодость

Российской телеведущей Ларисе Вербицкой 59 лет, однако при взгляде на неё это кажется невозможным. Ей удалось сохранить молодость не только духа, но и тела. Недавно звезда поделилась с подписчиками несколькими секретами.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Ученые рассказали, кому не следует пить больше чашки кофе в день

Ученые рассказали, кому не следует пить больше чашки кофе в день

Медики из Гарварда провели масштабное исследование и установили, кому не следует пить больше одной чашки кофе в день. Ученые уже долгое время спорят о пользе и вреде данного ароматного напитка.

//Экономика

Объем новой программы МВФ для Киева составит от 5 до 10 млрд долларов

Объем новой программы МВФ для Киева составит от 5 до 10 млрд долларов

Объем новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ составит от 5 млрд до 10 млрд долларов. Согласно последней информации осведомленных источников, данная сумма будет зависеть от ее сроков.

//Экономика

В Минфине предложили сэкономить на министерствах

В Минфине предложили сэкономить на министерствах

В Министерстве финансов России предложили определить функции федеральных органов власти, чтобы избавиться от возможных дублирований, а также оптимизировать работу системы.

//Происшествия

Психолог сообщил, когда заговорит 83-летняя женщина, больше суток рычавшая на медведя

Психолог сообщил, когда заговорит 83-летняя женщина, больше суток рычавшая на медведя

Психолог Илья Шабшин сообщил, когда заговорит 83-летняя женщина, которая более суток вынуждена была рычать на медведя, чтобы отпугнуть его. Пожилая дама увязла в глине и не могла сдвинуться с места.

//Здоровье

Десять возможных скрытых симптомов развития сахарного диабета определили медики

Десять возможных скрытых симптомов развития сахарного диабета определили медики

Медицинские специалисты обозначили скрытые симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Данному вопросу посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в сети.

//В мире

Зеленский предложил Эрдогану совместными усилиями восстановить Донбасс

Зеленский предложил Эрдогану совместными усилиями восстановить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в процессе встречи со своим коллегой из Турции Реджелом Эрдоганом предложил Анкаре принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

//Новости партнеров

//Общество

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

Новое лицо России. Кто пришёл на смену учёным, спортсменам, артистам?

Сегодня сферы, где россияне впереди планеты всей, сместились: от учёных и художников к каскадёрам и порноактёрам. Конечно, пропаганда творит чудеса, но достижения в Параолимпиаде, компьютерных играх и бандитских разборках вряд ли заменят хотя бы одну Нобелевскую премию.

//Шоу-бизнес

Алла Вербер будет похоронена в Канаде

Алла Вербер будет похоронена в Канаде

В четверг стало известно, что фешн-директора ЦУМа Аллу Вербер похоронят в Канаде. Ранее сообщалось, что 61-летней бизнесвумен внезапно стало плохо во время отпуска, у нее случился инфаркт.

//Происшествия

На полигоне под Архангельском произошёл взрыв

На полигоне под Архангельском произошёл взрыв

В воинской части под Архангельском произошёл пожар, сообщается о нескольких погибших и раненных. Происшествие случилось на плавучем понтоне на полигоне недалеко от Ненокса на побережье Двинской губы.

//Общество

Византийские грабли

Византийские грабли

28 июля страна праздновала день крещения Руси. Но в истории православия произошло знаменательное событие – в 2018 году с благословения Константинопольского патриарха Варфоломея УПЦ отделилась и стала независимой от РПЦ. История крещения Руси представляется теперь в несколько ином свете.

//Спорт

Агент Абрамов: Возвращение Газзаева может быть политическим решением

Агент Абрамов: Возвращение Газзаева может быть политическим решением

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, прекративший тренерскую деятельность шесть лет назад, заявил, что хочет к ней вернуться. Это решение еженедельнику «Аргументы недели» комментирует известный футбольный агент Владимир Абрамов.

//Интервью

Латвийский хоккеист Родриго Аболс стал мужем!

Латвийский хоккеист Родриго Аболс стал мужем!

Нападающий сборной Латвии по хоккею Родриго Аболс связал себя «узами Гименея» с очаровательной Паулой. Дебютант НХЛ в составе «Флорида Пантерз» женился! Специально для «Аргументы Недели» Родриго рассказал о своем счастье.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
2

Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ
3

Свою роскошную квартиру Вербер сравнивала с Питером и Сохо
4

«Слепой» платит дважды. Бытовая коррупция в магазинах
5

Выложен гороскоп для знаков, которые могут начать новую жизнь осенью 2019 года

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры