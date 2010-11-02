Предложения разные и интересные

Своей точкой зрения на проблемы мирового рынка УДК с читателями «ВПК» делится главный редактор журнала Moscow Defense Brief Михаил БАРАБАНОВ.

Сегодня на мировом рынке вооружений присутствует значительное количество разных типов кораблей, обладающих как десантными, так и боевыми возможностями. При этом самый крупный подкласс – универсальный десантный корабль (УДК) по своим размерениям и боевому потенциалу соответствует среднему авианосцу.

Рынок покупателя

В целом можно условно выделить три основные подгруппы современных крупных десантных кораблей, имеющих экспортные перспективы:

– универсальные десантные корабли полным водоизмещением от 16 000 до 30 000 тонн с расширенными авиационными возможностями;

– многофункциональные десантно-вертолетные корабли-доки (ДВКД) полным водоизмещением от 9000 до 20 000 тонн, ориентированные на решение максимально возможного количества задач;

– «дешевые» десантные транспорты-доки (ДТД) и малые десантно-вертолетные корабли-доки полным водоизмещением от 6000 до 13 тыс. тонн, ориентированные главным образом на решение десантно-транспортных задач.

Фактически первые две подгруппы близки друг другу по идеологии. В западной терминологии они практически не различаются, объединяясь в единый класс LHD. В качестве новых «переходных» подклассов можно выделить гибридные суда, сочетающие десантно-транспортные возможности с задачами судов снабжения. Несмотря на бум приобретения и строительства современных крупных десантных кораблей, рынок их остается небольшим. Особенно это касается УДК, затраты на строительство, укомплектование и эксплуатацию которых настолько велики, что делают контракт на поставку такого корабля по степени уникальности сопоставимым с контрактами на постройку полноценных авианосцев. Ввиду этого максимумом, который могут себе позволить «средние» флоты мира в десантной категории, являются ДВКД. Экономический кризис серьезно «остудил» рынок крупных десантных кораблей. На нем наблюдаются острая конкуренция и явный переизбыток предложения. Очевидно, что сейчас это рынок покупателя, и России, желающей приобрести целых четыре УДК типа Mistral, не стоит об этом забывать.

Соединенные Штаты Америки

Переброску и высадку грузов и техники американцы сейчас возлагают на специализированные ДВКД, рассматриваемые в качестве своего рода кораблей «второго эшелона» после высадки десанта с УДК. С 2000 года в США ведется строительство ДВКД типа San Antonio, заменяющих корабли типа Austin. Постройка осуществляется Northrop Grumman на принадлежащих ей верфях Ingalls Shipbuilding и Avondale Shipyard, стоимость одного корабля – от 1,4 до 1,7 млрд. долл. С 2006 г. введено в строй уже пять единиц (LPD 17 – LPD 21), еще четыре находится в постройке (LPD 22 – LPD 25), а всего планируется иметь 10 или 11 кораблей к 2014 году. ДВКД типа San Antoniо представляют собой крупные корабли полным водоизмещением 25 тыс. тонн с дизельной ЭУ. В архитектуре корабля применена технология Stealth. Корабль способен перевозить 704 человека, значительное количество техники и штатно оснащен госпиталем. В доковой камере размещаются два катера на воздушной подушке (КВП) типа LCAC, а в ангаре – два вертолета СН-46 или один СН-53Е, или один конвертоплан MV-22B.

Великобритания

Для замены двух старых ДТД типа Fearless британский флот в 1996-м заказал и в 2003–2004 гг. ввел в строй ДВКД (LPD) Albion и Bulwark. Это достаточно крупные (полное водоизмещение – 18,5 т. тонн) корабли традиционной «доковой» архитектуры, обладающие большой док-камерой (вмещают четыре десантных катера типа LCU или один КВП LCAC) и ориентированные главным образом на перевозку техники (вместимость – до 67 различных машин, включая 31 танк, и 300 человек десанта). При этом при наличии обширной вертолетной палубы постоянное базирование вертолетов на кораблях не предусматривается. В качестве более дешевого варианта пополнения десантных сил Великобритания в 2000–2001 гг. заказала четыре ДТД (LSD) типа Bay, переданных флоту в 2006–2007 годах. Проект был разработан Swan Hunter на основе серии десантных кораблей Enforcer голландской компании Royal Schelde. Главной задачей кораблей типа Bay (полное водоизмещение – 16,2 тыс. т.) считается перевозка и выгрузка грузов и техники, в основном в оборудованных портах. Доковая камера вмещает один десантный катер типа LCU, грузовместимость достигает 150 машин или 24 танка, а десантовместимость – 356 человек. Авиавозможности представлены одной взлетно-посадочной площадкой для тяжелых вертолетов. Стоимость кораблей составляла всего 95 млн. фунтов за единицу.

Нидерланды

В начале 90-х годов голландские и испанские кораблестроители совместно разработали проект многофункционального полноценного ДВКД для флотов обеих стран, по которому были построены корабли Rotterdam для ВМС Нидерландов и Galicia и Castilla для ВМС Испании. Rotterdam произвел большое впечатление на военно-морских специалистов всего мира. Этот ДВКД не только послужил прямым прототипом для создания подобных кораблей в ряде других стран, но и положил начало своего рода буму амфибийного строительства.

При полном водоизмещении 12 750 тонн Rotterdam имеет типичную «транспортно-доковую» архитектуру, обладая высокой степенью автоматизации, немалой десантовместимостью (588 морских пехотинцев и 170 единиц техники) и значительными авиавозможностями. У него большая полетная палуба и ангар в надстройке для шести средних вертолетов NH90 или четырех тяжелых AW101. При этом на корабле могут базироваться и противолодочные вертолеты. Rotterdam приспособлен для выполнения задач поиска и спасения, доставки гуманитарных грузов, корабля управления, госпитального судна, плавучей базы минно-тральных сил и т. д. В 2000 году голландское правительство приняло решение о пополнении ВМС страны вторым улучшенным ДВКД по типу Rotterdam. Полное водоизмещение доведено до 16,8 тыс. тонн, что позволило увеличить десантовместимость до 700 человек, а также разместить на корабле центр управления силами ВМС. Электроэнергетическая установка дополнена винторулевыми движителями.

Опираясь на опыт создания кораблей Rotterdam, верфь Royal Schelde (ныне Damen Schelde) в 90-е годы разработала и сейчас продвигает на рынок целую гамму ДВКД (LPD) под шифром Enforcer. В конце 2009 года голландское военное ведомство выдало Damen контракт на 365 млн. евро на постройку многоцелевого судна снабжения Karel Doorman полным водоизмещением 27,8 тысячи тонн. Это интересный гибрид ДВКД с судном комплексного снабжения, предназначенный для решения широкого круга задач поддержки десантных операций и обеспечения боевой деятельности ВМС. Судно оснащено доковой камерой, грузовыми палубами площадью 1730 м2, обширным ангаром для базирования шести вертолетов NH90 или двух СН-47, а также значительными объемами для перевозки грузов и топлива. Постройка Karel Doorman должна быть завершена к 2014 году.

Другой голландский разработчик современных проектов десантных кораблей – компания IHC Merwede. Ею создан проект заказанного Новой Зеландией относительно небольшого (полное водоизмещение 9000 тонн) многоцелевого корабля Canterbury, по сути – компактного ДВКД. Основой для Canterbury послужило гражданское судно типа «ро-ро». Корабль не имеет классического дока – два десантных катера типа LCM спускаются через рампу в корме и загружаются уже на плаву с помощью 60-тонных кранов. Десантовместимость Canterbury – 360 человек и 54 единицы колесной техники. В ангаре обеспечивается размещение четырех вертолетов NH90.

Германия

В 2009 году в Германии разработан план развития флота до 2025 года, согласно которому предусматривается строительство двух УДК Joint Support Ship (JSS) и двух многоцелевых кораблей-доков Mehrzweckeinsatzschiffs (MZES) – последние призваны играть роль десантных транспортов, плавучих баз и судов снабжения. При этом для УДК типа JSS выдвигаются требования перевозки не менее 800 человек личного состава с техникой, что, по германским оценкам, потребует кораблей водоизмещением 27–30 тыс. тонн. В качестве альтернативы предлагается три JSS вместимостью по 400 человек с техникой при полном водоизмещении около 20 тысяч тонн. Ввиду дороговизны проектов окончательное решение по их реализации отложено до 2016 года.

Компания Blohm + Voss (ныне в составе ThyssenKrupp Marine Systems – TKMS) в последнее десятилетие в инициативном порядке разработала и продвигает на мировой рынок серию концептов ДВКД (а по сути даже УДК) MRD150/MHD150/MHD200 (цифра означает полное водоизмещение в сотнях тонн) оригинальной «полуавианосной» архитектуры. Вариант MHD150 способен перевозить до 776 морпехов, имеет док на два катера LCM или один КВП LCAC, а также может обеспечивать постоянное базирование в ангаре 11 вертолетов NH90. При этом электроэнергетическая установка позволяет развивать скорость до 22 узлов.

Дальнейшим развитием этих проектов стал предложенный TKMS проект модульного многоцелевого корабля MEK MESHD (Multi-role Expeditionary Support Helicopter Dock) – своеобразного УДК, способного, помимо решения десантных задач, выполнять также функции транспорта и корабля комплексного снабжения. Полное его водоизмещение достигает 21 тысячи тонн, при этом внутренние объемы корабля могут варьироваться, трансформируясь по потребностям в вертолетные ангары (с размещением максимум до 14 вертолетов NH90), палубы для перевозки техники и грузов, госпитали и т. д. Проект MEK MESHD предлагается в качестве основы для будущих немецких кораблей JSS.

Китай

Первым десантным кораблем китайского флота нового поколения стал ДВКД Kunlunshan пр. 071, построенный шанхайской верфью Hudong-Zhonghua Shipyard и введенный в состав ВМС Китая в конце 2007 года. Проект 071 (западное обозначение Yuzhao) представляет собой крупный корабль (оценочное полное водоизмещение – от 20 до 25 тыс. тонн), образцом для которого явно послужили американские ДВКД. Kunlunshan способен перевозить, как считается, до 800 человек с техникой, в обширной доковой камере размещаются четыре малых либо два больших КВП китайского производства, а в ангаре обеспечено базирование до четырех тяжелых вертолетов Z-8. Сейчас в Шанхае ведется строительство второго корабля пр. 071. Китайское объединение CTSC, кроме того, в 2008 году предлагало уменьшенный вариант данного проекта (полным водоизмещением 13 тысяч тонн) на тендер в Малайзии.