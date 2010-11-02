«Мистраль» и его собратья
Что получит наша страна, если купит французский УДК
№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », Илья КРАМНИК ]
Планы приобретения для ВМФ России кораблей типа «Мистраль» вызывают жаркие споры: неужели на них, как говорится, свет клином сошелся? Как они выглядят на фоне конкурентов и на что способны? Почему наша страна не может сама строить такие корабли и вообще нужно ли нам ими обзаводиться?
Начнем с ответа на последний вопрос. Могущество современных военно-морских сил Запада опирается не только на авианосные соединения. Не менее, а подчас и более важную роль играют экспедиционные ударные группы (ЭУГ), ядром которых являются универсальные десантные корабли (УДК) с подразделениями морской пехоты, летательными аппаратами разных классов, боевой техникой и катерами на борту. Без УДК немыслимы операции в рамках концепции «флот против берега», они основа амфибийных сил нынешних флотов. Наиболее мощными силами такого рода обладают ВМС США.
Америка – родина «универсалов»
Собственно, в Соединенных Штатах и родилась концепция универсального десантного корабля. Произошло это в годы Вьетнамской войны, когда ВМС США столкнулись с проблемой координации действий разнотипных десантных кораблей. Так, корабли-доки несли высадочные средства, танкодесантные осуществляли перевозку наземной техники. Морская пехота размещалась или на транспортных судах, или на десантных вертолетоносцах. Неудивительно, что высадка разнородных сил с кораблей разных типов превращалась в весьма тяжелую задачу, требующую отменной координации.
Ярким примером современного УДК являются находящиеся в строю ВМС США корабли типа «Тарава» и «Уосп». По размерам и облику они примерно соответствуют тяжелым авианосцам времен Второй мировой войны. Эти УДК могут нести полностью укомплектованный экспедиционный батальон морской пехоты (до 1900 человек), до 40 летательных аппаратов, включая тяжелые вертолеты типа «Чинук» или «Си Стэллион», боевые винтокрылы «Суперкобра», истребители вертикального взлета и посадки «Си Хэрриер». Помимо прочего УДК имеют док-камеры, в которых находятся от двух до восьми десантных кораблей на воздушной подушке грузоподъемностью от 30 до 200 тонн либо большее количество более мелких десантных катеров.
Отдельно стоит упомянуть новые УДК «Америка» – головной корабль этого типа в настоящее время находится в постройке. У него в отличие от «Таравы» и «Уоспа» нет док-камеры, за счет чего значительно увеличены размеры ангарной палубы и численность авиакрыла. Этот УДК предназначен для высадки аэромобильных подразделений морской пехоты и способен оказывать им более эффективную поддержку с воздуха.
Резко расширяет возможности «Америки» введение в состав авиакрыла истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35.
«Америка» становится идеальным инструментом новых войн – локальных конфликтов низкой и средней интенсивности, где роль играют не столько мощь брони и вес залпа, сколько скорость реакции и мобильность, которые этот корабль вполне обеспечивает.
Европейские и советские вариации
Универсальные десантные корабли есть и в составе флотов других стран. Например, в распоряжении командования британского Королевского флота имеется УДК «Оушен». У него меньшие размеры по сравнению с «Таравой» и «Уоспом», он несет до 800 морских пехотинцев, порядка 20 летательных аппаратов и 2–4 десантных катера. Уступает «Оушен» американским кораблям и в скорости: 18 узлов против 24–25.
Весьма интересной боевой единицей является итальянский авианосец «Кавур», сочетающий в себе свойства десантного вертолетоносца, легкого авианосца, противолодочного корабля и корабля управления. На его борту есть специальные помещения и оборудование для работы штаба экспедиционных сил и приданных специалистов численностью более 140 человек. «Кавур» способен доставить к месту назначения батальон морской пехоты (325–500 человек) и высадить его с помощью вертолетов ЕН-101 (до 16 машин на борту). Воздушную поддержку десанту оказывают самолеты «Си Хэрриер», а в перспективе на корабле, вероятно, будут базироваться F-35.
Необходимость в таких боевых единицах понимали и в нашей стране. В Советском Союзе велась активная разработка УДК проекта 11780. И даже были заказаны два корабля этого проекта – «Кременчуг» и «Херсон». Однако распад СССР не позволил ввести их в строй. По своим ТТХ они представляли собой нечто среднее между «Оушеном» и «Таравой». При водоизмещении около 25 тысяч тонн советский УДК должен был нести до двух батальонов морской пехоты (1000 человек), до 30 летательных аппаратов и, разумеется, десантные корабли на воздушной подушке – от 2 до 4 (в зависимости от размеров).
Отечественный УДК, который наши флотские остряки успели окрестить «Иваном Таравой», обладал и рядом выгодных отличий от западных кораблей. Советские конструкторы изначально заложили в проект мощную энергетическую установку, позволяющую развивать ход до 30 узлов, и весьма мощное вооружение, включавшее ЗРК средней дальности и артиллерийскую установку АК-130.
Французский гость
Однако ныне российский ОПК не в состоянии быстро реанимировать проект 11780. Для обновления десантных сил флота Россия, судя по всему, выбрала французские УДК типа «Мистраль». По имеющейся информации, переговоры о постройке этих кораблей находятся в завершающей фазе. Остается нерешенным лишь вопрос о степени участия российских предприятий в изготовлении второго и последующих УДК (всего пока планируется приобрести для ВМФ РФ четыре таких корабля). О заинтересованности Москвы в этом контракте заявил президент Дмитрий Медведев.
УДК «Мистраль» представляет собой современный корабль, предназначенный прежде всего для использования в локальных конфликтах.
Этот корабль может обеспечить длительное присутствие группировки морской пехоты с авиационной поддержкой на удаленном ТВД и высадку подразделений морпехов, в том числе на необорудованное побережье, с помощью десантных катеров и вертолетов. «Мистраль» способен выполнять функции корабля управления соединения. Кроме того, предусмотрена возможность использования УДК в качестве базы и плавучего госпиталя в зонах чрезвычайных ситуаций.
Численность десантной группировки на этом корабле водоизмещением 21 000 тонн составляет от 450 (при длительном плавании) до 900 (на более короткое время) морских пехотинцев, авиакрыло насчитывает или 16 тяжелых, или до 30 легких вертолетов.
Строительство отечественных УДК планируется поручить «Адмиралтейским верфям» в Санкт-Петербурге.
Следует остановиться и на недостатках «Мистраля». Он, как и многие другие военные корабли современных флотов, изготовлен в целях удешевления проекта «по коммерческим технологиям» со значительно более низкими, чем у боевых кораблей, требованиями к живучести. Вооружение французского «универсала» ограничено двумя ПУ для запуска ракет ближнего боя, двумя 30-мм артустановками ПВО и четырьмя крупнокалиберными пулеметами, в результате чего он нуждается в сильном эскорте.
Нужны, но с изменениями
Ключевым вопросом на данный момент является объем изменений, который может быть внесен в конструкцию «Мистраля» по требованию ВМФ России. Известно, что стороны договорились о поставке корабля с полным комплектом электронного оборудования, включая БИУС и навигационную систему. Это повышает ценность приобретения – Россия получает возможность ознакомиться с современной военной электроникой Запада. Вместе с тем на «Мистрале» будут установлены российские системы ПВО, а в ангаре УДК станут базироваться отечественные вертолеты Ка-27/29 и Ка-52, что потребует незначительного увеличения его высоты. Машины этих типов, кстати, совершали посадки на палубу «Мистраля» в ходе визита французского корабля в Санкт-Петербург в ноябре 2009 года.
Однако пока неизвестно, будет ли изменяться внутренняя компоновка УДК и планируются ли меры по повышению его живучести и боевой устойчивости. Эти изменения, включая увеличение численности десантной группы, площади ангаров и грузовой палубы, усиление противопожарного оборудования, должны повысить потенциал корабля, сделав его более мощным и приспособленным к ведению военных действий. С учетом модульной конструкции «Мистраля», который собирается на стапеле из готовых отсеков различного назначения и компоновки, такие изменения в проект удастся внести достаточно легко. Без этого корабль вряд ли можно считать удачным приобретением для ВМФ России.
После ответа на вопрос, в каком виде намечается приобрести УДК, можно будет узнать и итоговую цену покупки. На сегодня стоимость корабля проекта BPC 160 – около 400 млн. евро. И с учетом требуемых изменений проекта она, очевидно, возрастет. Поскольку Россия намерена построить еще три «Мистраля» на своих верфях, не исключено, что ей придется израсходовать два миллиарда евро.
Обсуждение контракта сопровождается рядом политических курьезов: возможное появление «Мистраля» в составе ВМФ РФ привело в беспокойство лидеров ряда соседних с Россией стран – от Грузии до прибалтийских республик, опасающихся применения УДК против них. Подобная позиция по большому счету является отражением традиционного для этих государств политического «комплекса жертвы». Похоже, спекуляциями на тему потенциальной «российской агрессии» Тбилиси, Вильнюс, Рига и Таллин не столько хотят обратить внимание на угрозу с востока, сколько пытаются не допустить углубления и расширения связей между Россией и Францией – одним из лидеров Европейского союза.
Российское военное руководство уже сообщило, что первые «Мистрали» получит Тихоокеанский флот. Но для того чтобы УДК были эффективными, требуется обеспечить им полноценный эскорт из кораблей классов фрегат/корвет, и каким этот эскорт будет – пока неясно. Хочется верить, что состояние ВМФ позволит активно использовать «универсалы», не позволяя им ржаветь у стенки.
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