«Мистраль» и его собратья

Планы приобретения для ВМФ России кораблей типа «Мистраль» вызывают жаркие споры: неужели на них, как говорится, свет клином сошелся? Как они выглядят на фоне конкурентов и на что способны? Почему наша страна не может сама строить такие корабли и вообще нужно ли нам ими обзаводиться?

Начнем с ответа на последний вопрос. Могущество современных военно-морских сил Запада опирается не только на авианосные соединения. Не менее, а подчас и более важную роль играют экспедиционные ударные группы (ЭУГ), ядром которых являются универсальные десантные корабли (УДК) с подразделениями морской пехоты, летательными аппаратами разных классов, боевой техникой и катерами на борту. Без УДК немыслимы операции в рамках концепции «флот против берега», они основа амфибийных сил нынешних флотов. Наиболее мощными силами такого рода обладают ВМС США.

Америка – родина «универсалов»

Собственно, в Соединенных Штатах и родилась концепция универсального десантного корабля. Произошло это в годы Вьетнамской войны, когда ВМС США столкнулись с проблемой координации действий разнотипных десантных кораблей. Так, корабли-доки несли высадочные средства, танкодесантные осуществляли перевозку наземной техники. Морская пехота размещалась или на транспортных судах, или на десантных вертолетоносцах. Неудивительно, что высадка разнородных сил с кораблей разных типов превращалась в весьма тяжелую задачу, требующую отменной координации.

Ярким примером современного УДК являются находящиеся в строю ВМС США корабли типа «Тарава» и «Уосп». По размерам и облику они примерно соответствуют тяжелым авианосцам времен Второй мировой войны. Эти УДК могут нести полностью укомплектованный экспедиционный батальон морской пехоты (до 1900 человек), до 40 летательных аппаратов, включая тяжелые вертолеты типа «Чинук» или «Си Стэллион», боевые винтокрылы «Суперкобра», истребители вертикального взлета и посадки «Си Хэрриер». Помимо прочего УДК имеют док-камеры, в которых находятся от двух до восьми десантных кораблей на воздушной подушке грузоподъемностью от 30 до 200 тонн либо большее количество более мелких десантных катеров.

Отдельно стоит упомянуть новые УДК «Америка» – головной корабль этого типа в настоящее время находится в постройке. У него в отличие от «Таравы» и «Уоспа» нет док-камеры, за счет чего значительно увеличены размеры ангарной палубы и численность авиакрыла. Этот УДК предназначен для высадки аэромобильных подразделений морской пехоты и способен оказывать им более эффективную поддержку с воздуха.

Резко расширяет возможности «Америки» введение в состав авиакрыла истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35.

«Америка» становится идеальным инструментом новых войн – локальных конфликтов низкой и средней интенсивности, где роль играют не столько мощь брони и вес залпа, сколько скорость реакции и мобильность, которые этот корабль вполне обеспечивает.

Европейские и советские вариации

Универсальные десантные корабли есть и в составе флотов других стран. Например, в распоряжении командования британского Королевского флота имеется УДК «Оушен». У него меньшие размеры по сравнению с «Таравой» и «Уоспом», он несет до 800 морских пехотинцев, порядка 20 летательных аппаратов и 2–4 десантных катера. Уступает «Оушен» американским кораблям и в скорости: 18 узлов против 24–25.

Весьма интересной боевой единицей является итальянский авианосец «Кавур», сочетающий в себе свойства десантного вертолетоносца, легкого авианосца, противолодочного корабля и корабля управления. На его борту есть специальные помещения и оборудование для работы штаба экспедиционных сил и приданных специалистов численностью более 140 человек. «Кавур» способен доставить к месту назначения батальон морской пехоты (325–500 человек) и высадить его с помощью вертолетов ЕН-101 (до 16 машин на борту). Воздушную поддержку десанту оказывают самолеты «Си Хэрриер», а в перспективе на корабле, вероятно, будут базироваться F-35.

Необходимость в таких боевых единицах понимали и в нашей стране. В Советском Союзе велась активная разработка УДК проекта 11780. И даже были заказаны два корабля этого проекта – «Кременчуг» и «Херсон». Однако распад СССР не позволил ввести их в строй. По своим ТТХ они представляли собой нечто среднее между «Оушеном» и «Таравой». При водоизмещении около 25 тысяч тонн советский УДК должен был нести до двух батальонов морской пехоты (1000 человек), до 30 летательных аппаратов и, разумеется, десантные корабли на воздушной подушке – от 2 до 4 (в зависимости от размеров).

Отечественный УДК, который наши флотские остряки успели окрестить «Иваном Таравой», обладал и рядом выгодных отличий от западных кораблей. Советские конструкторы изначально заложили в проект мощную энергетическую установку, позволяющую развивать ход до 30 узлов, и весьма мощное вооружение, включавшее ЗРК средней дальности и артиллерийскую установку АК-130.

Французский гость

Однако ныне российский ОПК не в состоянии быстро реанимировать проект 11780. Для обновления десантных сил флота Россия, судя по всему, выбрала французские УДК типа «Мистраль». По имеющейся информации, переговоры о постройке этих кораблей находятся в завершающей фазе. Остается нерешенным лишь вопрос о степени участия российских предприятий в изготовлении второго и последующих УДК (всего пока планируется приобрести для ВМФ РФ четыре таких корабля). О заинтересованности Москвы в этом контракте заявил президент Дмитрий Медведев.

УДК «Мистраль» представляет собой современный корабль, предназначенный прежде всего для использования в локальных конфликтах.

Этот корабль может обеспечить длительное присутствие группировки морской пехоты с авиационной поддержкой на удаленном ТВД и высадку подразделений морпехов, в том числе на необорудованное побережье, с помощью десантных катеров и вертолетов. «Мистраль» способен выполнять функции корабля управления соединения. Кроме того, предусмотрена возможность использования УДК в качестве базы и плавучего госпиталя в зонах чрезвычайных ситуаций.

Численность десантной группировки на этом корабле водоизмещением 21 000 тонн составляет от 450 (при длительном плавании) до 900 (на более короткое время) морских пехотинцев, авиакрыло насчитывает или 16 тяжелых, или до 30 легких вертолетов.

Строительство отечественных УДК планируется поручить «Адмиралтейским верфям» в Санкт-Петербурге.

Следует остановиться и на недостатках «Мистраля». Он, как и многие другие военные корабли современных флотов, изготовлен в целях удешевления проекта «по коммерческим технологиям» со значительно более низкими, чем у боевых кораблей, требованиями к живучести. Вооружение французского «универсала» ограничено двумя ПУ для запуска ракет ближнего боя, двумя 30-мм артустановками ПВО и четырьмя крупнокалиберными пулеметами, в результате чего он нуждается в сильном эскорте.