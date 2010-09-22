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Рожки да ножки…

Советское наследство украинского флота

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Константин ЧУПРИН, фото автора ]

Рожки да ножки…
Ракетный катер проекта 1241.1 «Приднепровье»

Военно-морским силам Украины (ВМСУ) в этом году исполнилось 18 лет. Возраст совершеннолетия. Впрочем, реальное превращение их в полноценный вид вооруженных сил состоялось не по указу президента Леонида Кравчука от 5 апреля 1992 года, а после раздела бывшего Черноморского флота СССР. Тогда, в 1997 году, бывшая советская республика получила 138 его кораблей и судов, значительное количество объектов береговой инфраструктуры. Увы, сохранить все это богатство не удалось: экономика страны оказалась не в состоянии «потянуть» столь обширное и сложное хозяйство. Были списаны, например, все три сторожевых корабля типа «Буревестник», лишились ВМСУ и уникальных малых десантных кораблей на воздушной подушке типа «Зубр».

В линейке зарубежных военных флотов на этом театре украинский находится на одних позициях с ВМС Болгарии, уступая румынским, не говоря уже о турецких. Последние сегодня превосходят по всем параметрам даже российский Черноморский флот (не принимая в расчет его ядерный потенциал). И это притом что Украине после распада СССР достались первоклассные верфи, на которых можно строить корабли любых классов, вплоть до авианосцев.

Что впереди?

Обращаясь 4 июля, в День флота Украины, к личному составу ВМСУ, новый главковерх Виктор Янукович, находившийся на борту флагмана – фрегата «Гетман Сагайдачный», заявил, что развитие флота является приоритетом государственной власти и лично его как президента страны.

Каким будет это развитие, пока не вполне ясно. Известно о намерениях приступить к постройке для ВМСУ новых 1200-тонных корветов, но какой-либо конкретики здесь мало. И довольствуется флот тем, что есть. О проблемах, одолевающих его, свидетельствует, например, тот факт, что для участия в параде 4 июля ракетные катера типа «Вихрь» прибыли в Севастопольскую бухту на буксире – кризис, однако. Соляр нынче дорог.

Сегодня в ВМСУ служат порядка 15 тыс. человек. Организационно военный флот Украины состоит из центра морских операций с подчиненными силами, Южной и Западной военно-морских баз, бригады речных кораблей на Днепре (учебные катера, база – Киев), морской авиационной бригады, центра береговой обороны, формирований обслуживания и обеспечения. В состав ВМСУ входят также морской радиотехнический отряд особого назначения (его радары можно наблюдать на живописной горе Ай-Петри) и научно-исследовательский центр «Государственный океанариум Министерства обороны Украины». Базируется флот в Севастополе, Балаклаве, Новоозерном (на озере Донузлав), Евпатории, Керчи, Николаеве, Очакове, Одессе, Черноморском и Феодосии.

Подготовка офицеров осуществляется в Академии ВМС имени П.С. Нахимова (ранее – Севастопольский военно-морской институт, а до того – Черноморское высшее военно-морское училище ВМФ СССР). При ней действует еще и военно-морской колледж старшинского состава.

Подсчитаем вымпелы…

Центр морских операций – это основная часть украинского флота. Главное его соединение – эскадра разнородных сил. В непосредственном подчинении ее командования находятся большая дизельная подводная лодка «Запорожье» проекта 641 и резервный корабль управления «Донбасс», переклассифицированный из плавучей мастерской. Ядром соединения является бригада надводных кораблей (Куриная бухта Севастополя), в которой числятся флагманский фрегат «Гетман Сагайдачный» проекта 1135.1, корабль управления «Славутич» проекта 12884, большой десантный корабль «Константин Ольшанский» проекта 775, средний десантный корабль «Кировоград» проекта 773 и противодиверсионные катера «Феодосия» и «Голая Пристань».

Ядро ядром, но главная ударная сила флота страны – это входящая в состав эскадры и базирующаяся в Стрелецкой бухте бригада ракетных катеров, состоящая из РК «Приднепровье» и «Кременчуг» проекта 1241.1 (типа «Молния»), а также «Прилуки» и «Каховка» проекта 206МР (типа «Вихрь»). Катера типа «Молния» классифицируются в ВМСУ как корветы – чтоб звучало солиднее. Все они вооружены противокорабельными ракетами «Термит» с дальностью полета 80 км. Последний раз учебные стрельбы «Термитом» прошли два года назад. Дорогое это удовольствие.

Бригада кораблей охраны водного района обосновалась в Южной военно-морской базе на озере Донузлав. Здесь находятся малые противолодочные корабли (они же корветы) проекта 1124М типа «Альбатрос» – «Луцк» и «Тернополь», проекта 1241.2 – «Ужгород» и «Хмельницкий», проекта 1124П – «Винница», морские тральщики проекта 266М – «Чернигов» и «Черкассы». Боеспособность «Ужгорода», «Хмельницкого» и «Винницы» крайне сомнительна. Что касается «Луцка» и «Тернополя», достроенных из советского задела на киевской «Ленинской кузнице» соответственно в 1994 и 2006 годах, то это самые новые боевые единицы ВМСУ. Кстати, в высокой степени готовности на феодосийском судостроительном заводе «Море» находятся малые противолодочные корабли (корветы) на подводных крыльях «Львов» и «Луганск» проекта 1145.1 – такие же, как и единственный в Черноморском флоте России «Владимирец», который можно видеть у причала в Южной бухте Севастополя. Но вот будут ли они введены в боевой состав ВМСУ, неизвестно.

Самой засекреченной частью ВМСУ можно считать центр морских специальных операций – это бывшая бригада специального назначения советского Черноморского флота. Украинские боевые пловцы дислоцируются в Очакове и на острове Первомайском. В составе центра – отряды подводного минирования, подводного разминирования и прорыва противодесантных заграждений, разведки и противодиверсионной борьбы. Ему приданы патрульный катер проекта 1400М «Скадовск» и самоходные десантные плашкоуты «Сватове» и «Брянка», базирующиеся в Очакове.

Есть и крылья, и спецназ

Морская авиабригада ВМСУ обосновалась на аэродроме в окрестностях курортного города Саки. Она включает авиационную и вертолетную эскадрильи. Первая располагает четырьмя гидросамолетами-амфибиями Бе-12, предназначенными для решения задач противолодочной обороны и поисково-спасательных работ, парой легких военно-транспортных самолетов Ан-26 и бипланом Ан-2, который придан центру морских специальных операций и обеспечивает парашютную подготовку его личного состава в Очакове. В вертолетной эскадрилье – восемь противолодочных и поисково-спасательных корабельных Ка-27 и амфибий Ми-14, несколько корабельных транспортно-боевых винтокрылов Ка-29 и обычных десантно-транспортных Ми-8. Один из вертолетов Ка-27 базируется на борту фрегата «Гетман Сагайдачный».

В Центр береговой обороны входят отдельная бригада береговой обороны со штабом в Симферополе, отдельный батальон морской пехоты в Феодосии и отдельный береговой ракетный дивизион. В отдельной бригаде береговой обороны имеются разбросанные по Крыму танковый батальон, оснащенный Т-64, три механизированных батальона, бригадная артиллерийская группа со 122-мм самоходными («Гвоздика») и буксируемыми (Д-30) гаубицами. А также РСЗО «Град», противотанковый артиллерийский дивизион со 100-мм пушками «Рапира» и самоходными противотанковыми ракетными комплексами «Конкурс», зенитный ракетно-артиллерийский дивизион с зенитными самоходными установками «Шилка» и самоходными ЗРК «Стрела-10», морской инженерный батальон, рота радиоэлектронной борьбы и подразделения обеспечения.

В отдельном береговом ракетном дивизионе состоят два подвижных береговых ракетных комплекса «Рубеж» с катерными ракетами «Термит». Кроме того, Украине при разделе Черноморского флота достался дальнобойный оперативно-тактический стационарный береговой ракетный комплекс «Утес» близ Балаклавы («объект 100»). Сегодня от него остались, что называется, рожки да ножки. К слову, этот объект известен всем, кто видел фильм «Одиночное плавание», – в нем он «играл» за американцев, у которых реально ничего подобного не было.

Государственный океанариум Минобороны Украины расположился в Казачьей бухте и на мысе Фиолент. Там осуществляются исследования, связанные с акванавтикой и, надо полагать, реанимированы проводившиеся в советское время в интересах флота эксперименты с дельфинами.

Рубежи под морской охраной

В широком смысле составным элементом военного флота Украины являются части морской охраны Государственной пограничной службы страны. По своему составу они не уступают азово-черноморским частям береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Украинская морская охрана состоит из Измаильского (речной, на Дунае), Одесского, Севастопольского (в Балаклаве), Ялтинского и Керченского отрядов, Мариупольского отдельного дивизиона и речной группы «Днепр». Она располагает тремя пограничными сторожевыми кораблями (фактически малыми противолодочными) проекта 1241.2, восемью проекта 205П, четырьмя речными бронекатерами проекта 1204, 12 патрульными катерами проекта 1400М и примерно 70 малыми катерами новых украинских проектов.

Согласно опубликованным «Белыми книгами» планам по вопросам оборонной политики Украины, на ближайшие годы в составе ВМСУ предусматривается иметь 15 боевых кораблей, не считая катеров, четыре противолодочных самолета, 10 противолодочных вертолетов. А это означает, что никакого особого развития ВМСУ в обозримой перспективе не просматривается. Однако нужно учитывать, что это планы времен Ющенко. К этому же периоду относятся и разговоры о намерении получить в порядке оказания военной помощи какие-нибудь корабли от США, ненужные американскому флоту.

Разговоры, впрочем, остались разговорами. Будут ли воплощены в жизнь военно-морские приоритеты нового президента Украины и в каких масштабах, покажет будущее.

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