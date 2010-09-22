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Британский долгострой

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Иван КАРЕВ ]

Британский долгострой
Фото www.royalnavy.mod.uk

В состав ВМС Великобритании с пятилетним опозданием принята многоцелевая АПЛ нового поколения Astute. Торжественная церемония состоялась 27 августа на военно-морской базе «Клайд», к которой приписана эта АПЛ, получившая бортовой номер S119.

Вступление в строй головной субмарины класса Astute имеет большое значение для Королевского флота. Три первые лодки нового проекта были заказаны в 1997 году. Первоначально предполагалось, что они заменят часть оставшихся в строю старых многоцелевых АПЛ класса Swiftsure.

Однако выполнение намеченного плана сильно затянулось. Головная субмарина была заложена в 2001 г., две другие – в 2003 и 2005-м. На строительство первой подлодки ушло без малого десятилетие. К ноябрю 2009 г. реализация программы запаздывала почти на пять лет, а запланированный бюджет оказался превышен на 53%.

В 2007 г. Министерство обороны Великобритании порекомендовало разработчику снизить заявленную стоимость кораблей на 45%, пригрозив отказаться от их закупки. Некоторое удешевление программы действительно состоялось.

Между тем на сегодня в строю Королевского флота осталась лишь одна лодка класса Swiftsure, которую должны списать в конце 2010 года. Более того, в декабре 2009-го эта участь постигла головную многоцелевую АПЛ класса Trafalgar. То есть из-за задержки проекта Astute подводные силы ВМС Великобритании в настоящее время имеют ослабленный состав.

Лодки класса Astute предназначены для борьбы с субмаринами и надводными кораблями противника, ведения разведки и ударов по наземным целям.

Водоизмещение Astute – 7800 тонн, длина – 97 метров, экипаж – 98 человек (в том числе 12 офицеров). У каждого матроса имеется своя койка – до сих пор у британских подводников было одно спальное место на двоих.

В соответствии с заявленными характеристиками подводная скорость лодки – до 29 узлов, глубина погружения – до 300 м. Автономность – 90 суток. Субмарина оснащена установками, предназначенными для получения кислорода и пресной воды из забортной.

АПЛ вооружена 533-мм торпедами Spearfish, противокорабельными ракетами AGM-84 Harpoon и крылатыми ракетами Tomahawk Block IV. На лодке имеется шесть торпедных аппаратов. Боезапас – 38 торпед и ракет.

В характеристиках Astute нет чего-то выдающегося. По основным показателям их превосходят как американские АПЛ класса Virginia, так и российские ПЛАРК проекта 971.

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