«Леопард» в прозрачной башней

Крупнейшая в мире выставка сухопутных вооружений Eurosatory-2010 оказалась как никогда богата новинками в сфере бронетанковой техники. Главными звездами салона оказались два новых проекта германских компаний Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rheinmetall – Leopard 2A7+ и MBT Revolution, а также самый современный израильский танк Merkava Mk.4, впервые демонстрировавшийся за границей.

Плюс городской «костюм»

Leopard 2A7+ имеет модульную дополнительную защиту, усовершенствованное бортовое оборудование, улучшенную подвижность. По словам разработчиков, он одинаково хорошо приспособлен как для дуэльных танковых боев в условиях «большой войны», так и для контртеррористических операций, в том числе и в городских условиях. Для этого повышена стойкость к подрывам на противотанковых минах и самодельных фугасах, а также имеется двухуровневый модульный комплект усиления бронезащиты. Победе в дуэльных поединках должно способствовать усиление фронтальной проекции корпуса и башни. Для противодействия поражающими элементами кассетных боеприпасов, правда, надо усиливать защиту верхней части башни и корпуса, но в официальных материалах Rheinmetall об этом почему-то не говорится.

В боекомплект Leopard 2A7+ входит новый осколочно-фугасный снаряд с дистанционным взрывателем DM 11, который может подрываться над целью, перед ней или внутри нее: например пробив стену здания.

В состав системы управления огнем (СУО) введены прицелы командира и наводчика с тепловизорами третьего поколения. Установлены дневные и ночные системы ближнего обзора, в том числе для водителя.

На башне установлен боевой дистанционно управляемый модуль FLW 200, предназначенный для размещения разных образцов вооружения: 40-мм автоматического гранатомета, 7,62-мм или 12,7-мм пулемета.

Дабы повысить мобильность танка, конструкторы оснастили его новыми бортовыми редукторами, новыми гусеницами, торсионами, усовершенствовали тормозную систему. На переднюю часть корпуса машины может монтироваться отвал.

Как видим, ничего сверхъестественно нового в очередной модификации «Леопарда» нет. И заявление о том, что на Eurosatory-2010 показан танк нового поколения, не более чем рекламный ход. Об экспортных перспективах Leopard 2A7+ пока ничего неизвестно, а вот бундесвер уже сообщил о намерениях модернизировать до уровня 2A7+ 150 «Леопардов» более ранних модификаций.

Революция или эволюция?

Значительно интереснее второй проект германских танкостроителей. MBT Revolution представляет собой глубоко модернизированный Leopard 2A4. Основные направления усовершенствований, призванных превратить выпускавшийся в 1985–1992 гг. танк в современную боевую машину, способную противостоять фактически всем существующим вызовам, следующие:

– кардинальное улучшение защиты;

– накладные элементы, покрывающие всю башню и лобовую часть корпуса, а также две трети борта (то есть боевое отделение), должны защитить танк от выстрелов гранатометов всех типов и прежде всего РПГ-7, от мин, самодельных фугасов, поражающих элементов кассетных боеприпасов, ОБПС, противотанковых ракет;

– реализация технологии «цифровой башни». То есть внедрение в состав СУО современных средств отображения, позволяющих отслеживать перемещения своих войск и сил противника в режиме реального времени, всесуточных средств наблюдения и прицеливания, обеспечивающих экипажу фактически круговой обзор из-под брони;

– улучшение характеристик СУО, чтобы танк мог поражать цели первым же выстрелом в движении;

– внедрение в конструкцию машины «командирского» тормоза, позволяющего старшему члену экипажа лично остановить танк со своего рабочего места в случае необходимости;

– введение в боекомплект танка современных снарядов;

– использование системы связи, позволяющей экипажу обмениваться информацией с окружающей танк пехотой;

– внедрение в конструкцию вспомогательной силовой установки, которая питает электроэнергией многочисленные электронные системы без необходимости включения основного двигателя: тем самым не только экономится моторесурс, но и снижается тепловая и акустическая заметность машины;

– установка оборудования, предназначенного для включения каждого основного боевого танка в единую автоматизированную систему тылового обеспечения: это значительно упрощает и ускоряет процесс обеспечения танковых подразделений боеприпасами, горючим и другим тыловым имуществом.

Здесь нельзя не отметить две особенности, которые можно рассматривать и как недостатки: очевидно, высокая стоимость переделок и значительное увеличение массы танка, вылезающей за пределы шестидесяти тонн.

Трофей для «меркавы»

Leopard 2 по праву считается лучшим западным танком. Это подтверждают и обширные экспортные поставки машины. На сегодня помимо бундесвера он состоит на вооружении армий 15 государств Европы, Америки и Азии. В отличие от него другой дебютант Eurosatory-2010 – израильский Merkava Mk.4 такого потенциала не имеет.

Причин тому несколько. Это и высокая стоимость танка – от 5 до 6 млн. долл., и большая масса – около 65 тонн, и конструкция, во многом ориентированная на один-единственный театр военных действий – Ближний Восток, и ограниченные возможности Израиля по массовому производству танков собственной разработки. Вместе с тем демонстрация Merkava Mk.4 в Париже привлекла внимание специалистов, в том числе, по свидетельству очевидцев, и начальника вооружения ВС РФ Владимира Поповкина.

Интерес для зарубежных военных представляют СУО, позволяющая танку уверенно поражать ударные вертолеты, боевая автоматизированная система управления, принимающая информацию от других машин и БЛА, а также система активной защиты. В настоящее время ведется оснащение ОБТ Merkava Mk.4 системой Trophy, предназначенной для противодействия ПТУР и выстрелам РПГ. Она состоит из четырех установленных на башне РЛС, которые обнаруживают подлетающие к танку ПТУР и гранаты, и из двух вращающихся пусковых установок, которые выстреливают в угрожаемом направлении небольшие противоракеты. Стоимость одной системы Trophy – около 200 тыс. долларов.

Первая в мире система подобного типа – комплекс активной защиты «Арена» – была разработана в Советском Союзе в конце 80-х годов. Однако принятию «Арены» на вооружение и внедрению в войска помешали развал СССР и последовавший затем период системного кризиса. По оценкам отечественных экспертов, боевые возможности «Арены» выше, чем израильского аналога. Тем более что другие специалисты считают, что Trophy не является непреодолимой преградой для современных РПГ и ПТРК.