//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//ВПК

Наш винтокрыл пятого поколения

Российские вертолетостроители приступают к созданию новой боевой машины

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Василий СЫЧЕВ ]

Наш винтокрыл пятого поколения
Коллаж А. СЕДЫХ

В ближайшие годы Россия может стать первой страной в мире, создавшей ударный вертолет пятого поколения. Правда, для этого конструкторам предстоит решить ряд задач, среди которых малозаметность и малошумность новой машины. Похожие проекты существуют и в США, однако там они не получают государственного финансирования и пока не вышли за рамки бумажных расчетов.

В начале пути

Впервые о разработке вертолета пятого поколения еще в конце 2008 г. объявил главнокомандующий российскими ВВС генерал-полковник Александр Зелин. Подробностей проекта главком тогда не раскрыл, лишь отметил, что ОКБ ведут активную работу.

С тех пор про будущую машину ничего не было слышно вплоть до мая 2010 г., когда о создании нового винтокрыла рассказал исполнительный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов.

По его словам, разработка находится на стадии предпроектных исследований. Начата продувка двух аэродинамических схем – соосной и классической. Получены первые результаты. Продувкой занимаются ОКБ «Миля» и «Камова».

В июне 2010 г. чуть больше поведал генеральный конструктор и первый заместитель исполнительного директора ОКБ «Миля» Алексей Самусенко. Но из его высказываний следовало, что предпроектные исследования пока еще не начаты. Российские специалисты занимаются исследованиями в области высокоскоростной винтокрылой машины. Наработки, полученные в рамках проекта, могут быть впоследствии использованы и при создании нового ударного вертолета.

Последние несколько лет в России создаются три модели скоростных вертолетов – Ми-Х1 (ОКБ «Миля»), а также Ка-90 и Ка-92 (ОКБ «Камова»). Конструкторы пытаются снять с будущих машин скоростные ограничения, накладываемые на них самой конструкцией винтокрылов. Обычно предельная скорость вертолетов ограничена 330–340 км/ч. Предположительно Ка-90 сможет лететь со скоростью свыше 800 км/ч благодаря двухконтурному реактивному двигателю. Применение дополнительной силовой установки позволит снизить скорость вращения несущего винта, не теряя при этом тяги.

Сколько времени уйдет на все про все, еще неизвестно. По некоторым оценкам, если конструкторским бюро удастся получить техзадание Министерства обороны России и государственное финансирование, на создание нового поколения ударных вертолетов уйдет около пяти лет.

Вопрос о классификации

Россия стала первой страной в мире, которая ввела в употребление термин «вертолет пятого поколения». Прежде в вертолетной технике не было четкой классификации по поколениям, как, скажем, у истребителей.

Классификация винтокрылов усложняется еще и тем, что зачастую каждая новая машина (не только в России, но и во всем мире) основывается на аналогичных вертолетах прежних версий, перенимая у предшественников большую часть технических и конструкторских решений. В качестве примера можно привести российские ударные вертолеты Ми‑28Н «Ночной охотник» и Ми-35, созданные на базе Ми‑28 и Ми-24 соответственно. То же касается и американских AH-64D Apache Longbow или AH-1Z Super Cobra, в основу которых легли AH-64 Apache и AH-1 Cobra.

Каждый из этих вертолетов отличается от предшественника более совершенной авионикой, расширенной номенклатурой вооружений и некоторыми техническими новшествами, но по сути представляет собой лишь модернизацию различной степени глубины. По этой причине Ми-28 и Ми-28Н можно отнести и к одному поколению, и к разным поколениям.

При отсутствии классификации можно насчитать множество поколений вертолетов – все зависит от того, какие конкретно параметры винтокрылов брать за основу. Например, по мнению первого вице-президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, в России существует четыре поколения ударных винтокрылов: первое – Ми-1, второе – Ми-4, третье – Ми-24, а четвертое – Ми-28Н, Ка-50 «Черная акула» (снятый с производства) и Ка-52 «Аллигатор».

С подобной классификацией ударных вертолетов можно было бы согласиться, если бы упомянутые Ми-1 и Ми-4 не относились к классу многоцелевых машин, использовавшихся по большей части для транспортировки грузов. Они редко имели даже оборонительное вооружение.

Можно ввести и иную классификацию. Первым по-настоящему боевым винтокрылом, то есть машиной, способной атаковать наземные и низколетящие воздушные цели, стал советский вертолет Ми-24 и его модификации. Ко второму поколению можно отнести Ка-50, отличающийся от Ми-24 новыми техническими решениями. В третье поколение попадает Ми-28Н, также обладающий техническими нововведениями, но не оснащенный системами активной защиты и четко отработанной системой ночного видения. Четвертое поколение – вертолет Ка-52. Данная машина отличается от предшественников принципиально новой авионикой. Кроме того, вертолет обладает мощным радарным комплексом, высокой живучестью и активной системой защиты от переносных зенитных ракетных комплексов, а также Ка-52 способен вести бой в ночное время.

В целом к введенному в России термину «вертолет пятого поколения» не следует относиться как к реально существующей классификации винтокрылов. Этим термином разработчики стремятся показать, что новая машина будет коренным образом отличаться от вертолетов, созданных в России к настоящему времени.

Каким он будет?

К одной из основных характеристик перспективного вертолета Алексей Самусенко отнес отсутствие понятия «календарный срок службы» – машина будет проводить самодиагностику и предоставлять техническому персоналу информацию о том, что надо исправить, чтобы продолжать летать дальше.

В числе других требований к боевому вертолету в ОКБ «Миля» называют высокую интеллектуализацию борта, возможность ведения огня из укрытия, способность самостоятельно вернуться на базу при гибели или ранении пилота, высокие скорости горизонтального и вертикального полетов, возможность вертикального взлета (современные вертолеты с полной боевой нагрузкой чаще всего совершают небольшую пробежку для экономии ресурса двигателей и топлива), малозаметность в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн и малошумность.

Большинство этих требований уже реализовано в современных машинах.

Применение искусственного интеллекта обеспечит пилоту более эффективное выполнение боевой задачи. Компьютер будет давать летчику подсказки по управлению машиной, наведению на цели или выбору маршрута – все это призвано способствовать повышению результативности каждого вылета в ходе военных действий.

Вопрос шумности для современных ударных вертолетов вторичен. Существующие сегодня радиолокационные системы позволяют обнаруживать летящие и зависшие объекты на расстоянии до 150–200 километров. Для сравнения: при хороших погодных условиях летящий вертолет слышно на расстоянии 20–30 километров. Вот почему для перспективного вертолета наиболее важным качеством является малозаметность. Для ее обеспечения необходимо использование особой конструкции корпуса, композитных материалов и радиопоглощающих покрытий.

Неизвестно до сих пор, какая именно схема компоновки будет использована в перспективных вертолетах – классическая или соосная. Первая, по оценке военных, надежнее и дает винтокрылу больше шансов вернуться на базу после попадания под обстрел. В то же время соосная схема, широко применяемая в машинах «Камова», считается более устойчивой в управлении. Кроме того, вертолеты, выполненные по соосной схеме, отличаются большей маневренностью и способностью выполнять так называемую воронку.

По мнению Андрея Шибитова, новая машина сможет вести воздушный бой с самолетами и развивать скорость до 600 километров в час. Как отметил генерал Павлов, скорость вертолета должна быть увеличена значительно, поскольку «разница между скоростью 350 и 300 км/ч для систем ПВО и зениток непринципиальна».

Вооружение перспективной машины будет полностью «самостоятельным» – пилоту достаточно отдать команду, а все остальное сделают бортовые системы вертолета. При этом выбор цели должен производиться постоянно по зрачку пилота: куда именно он смотрит, определит система. Для этого и понадобится искусственный интеллект, потребуются более точные и мощные радары и современные средства обмена информацией, позволяющие получать данные целеуказания от любых источников – наземной разведки, самолетов, кораблей или беспилотных летательных аппаратов.

Использование последних с возможностью запуска с борта вертолета также может быть включено в список требований к машине нового поколения. Этим БПЛА придется лететь на некотором удалении от винтокрылов и выполнять роль разведчиков, оповещая пилотов об окружающей обстановке.

Дело «за малым»

В общем, поле для фантазии российских конструкторов, похоже, есть. Весь вопрос заключается лишь в том, сможет ли Россия в небольшие сроки создать столько технических новшеств одновременно. Если да, то новая машина станет техническим прорывом страны.

Не менее важным является и финансирование столь масштабного проекта: велика вероятность, что воплощение в жизнь всего задуманного без помощи государства растянется на долгие годы, так и не достигнув завершающего этапа.

Согласно планам холдинга «Вертолеты России», на первом этапе компания намерена самостоятельно финансировать программу создания ударного вертолета – с 2011 г. в проект планируется инвестировать миллиард долларов. Остальное будет зависеть, по всей видимости, от Министерства обороны России: если военные заинтересуются, денежная поддержка придет.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//Политика

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вернуть себе полуостров. С парламентарием согласился и депутат Госдумы Руслан Бальбек.

//Политика

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. По данным опросов "Левада-центра", 54% наших соотечественников хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Замгенпрокурора РФ Александр Буксман, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

//В мире

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, который уехал из страны со своей семьей.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за обострившейся паводковой ситуации. Ещё на прошлой неделе в Тугуро-Чумиканском районе сильно разлилась река Уда, подтопив сразу три населенных пункта: Неран, Алгазея и Удское.

//Общество

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Кто не знает Домский собор в Латвии? Таких людей уж точно не так много. Домский собор Риги – монументальное и одно из старейших строений средневекового периода не только в Латвии, но и в Балтии.

//Общество

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Наши коллеги из Парижа утверждают, что актер Даниэль Отой – типичный француз. Он замкнут, «сам в себе», частенько впадает в уныние. Бывает, что интервью превращается в муку. Но его любят!

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Новости СМИ2

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Общество

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году может стать ареной интересных событий. Во-первых, новый, куда более высокий уровень участия Китая – КНР выступает в качестве страны-партнёра. Во-вторых, наконец на статической стоянке и в полёте широкой публике покажут МС-21

//Общество

Лесные пожары можно было предотвратить

Лесные пожары можно было предотвратить

В Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН рассказали о наработках сибирских учёных, которые позволяют отслеживать лесопожарную обстановку в режиме реального времени. Учёные отмечают, что своевременное предотвращение гораздо выгоднее, чем ликвидация стихийного бедствия

//Новости партнеров

//Общество

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

В редакцию поступила копия заявления представителя компании Mansfield Executive Limited в правоохранительные органы. Компания признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна. По версии следствия, Худоян вывел совместное предприятие из-под контроля бизнес-партнёров

//Общество

Тайны ближнего космоса

Тайны ближнего космоса

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин совершил беспрецедентный в истории нашей космонавтики шаг, подписав распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. Покров тайны накроет информацию о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов.

//Экономика

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Культура

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

На исходе театрального сезона 2018/2019 мне выпала удача. Премьера оперы «Евгений Онегин» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» (С-Петербург) своей творческой силой словно «отмыла» сочинение Пушкина – Чайковского от унылого груза прежних режиссёрских трактовок. Чудесная опера.

//Культура

Знать правду очень важно

Знать правду очень важно

Зритель знает и любит Ольгу БУДИНУ за роли в таких фильмах и сериалах, как «Граница. Таёжный роман», «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Баязет», «Московская сага», «Жена Сталина», «Тяжёлый песок», «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви» и другие

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
4

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
5

"Это предательство властей", продюсер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с выборами губернатора Ставропольского края

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры