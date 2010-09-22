Наш винтокрыл пятого поколения

В ближайшие годы Россия может стать первой страной в мире, создавшей ударный вертолет пятого поколения. Правда, для этого конструкторам предстоит решить ряд задач, среди которых малозаметность и малошумность новой машины. Похожие проекты существуют и в США, однако там они не получают государственного финансирования и пока не вышли за рамки бумажных расчетов.

В начале пути

Впервые о разработке вертолета пятого поколения еще в конце 2008 г. объявил главнокомандующий российскими ВВС генерал-полковник Александр Зелин. Подробностей проекта главком тогда не раскрыл, лишь отметил, что ОКБ ведут активную работу.

С тех пор про будущую машину ничего не было слышно вплоть до мая 2010 г., когда о создании нового винтокрыла рассказал исполнительный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов.

По его словам, разработка находится на стадии предпроектных исследований. Начата продувка двух аэродинамических схем – соосной и классической. Получены первые результаты. Продувкой занимаются ОКБ «Миля» и «Камова».

В июне 2010 г. чуть больше поведал генеральный конструктор и первый заместитель исполнительного директора ОКБ «Миля» Алексей Самусенко. Но из его высказываний следовало, что предпроектные исследования пока еще не начаты. Российские специалисты занимаются исследованиями в области высокоскоростной винтокрылой машины. Наработки, полученные в рамках проекта, могут быть впоследствии использованы и при создании нового ударного вертолета.

Последние несколько лет в России создаются три модели скоростных вертолетов – Ми-Х1 (ОКБ «Миля»), а также Ка-90 и Ка-92 (ОКБ «Камова»). Конструкторы пытаются снять с будущих машин скоростные ограничения, накладываемые на них самой конструкцией винтокрылов. Обычно предельная скорость вертолетов ограничена 330–340 км/ч. Предположительно Ка-90 сможет лететь со скоростью свыше 800 км/ч благодаря двухконтурному реактивному двигателю. Применение дополнительной силовой установки позволит снизить скорость вращения несущего винта, не теряя при этом тяги.

Сколько времени уйдет на все про все, еще неизвестно. По некоторым оценкам, если конструкторским бюро удастся получить техзадание Министерства обороны России и государственное финансирование, на создание нового поколения ударных вертолетов уйдет около пяти лет.

Вопрос о классификации

Россия стала первой страной в мире, которая ввела в употребление термин «вертолет пятого поколения». Прежде в вертолетной технике не было четкой классификации по поколениям, как, скажем, у истребителей.

Классификация винтокрылов усложняется еще и тем, что зачастую каждая новая машина (не только в России, но и во всем мире) основывается на аналогичных вертолетах прежних версий, перенимая у предшественников большую часть технических и конструкторских решений. В качестве примера можно привести российские ударные вертолеты Ми‑28Н «Ночной охотник» и Ми-35, созданные на базе Ми‑28 и Ми-24 соответственно. То же касается и американских AH-64D Apache Longbow или AH-1Z Super Cobra, в основу которых легли AH-64 Apache и AH-1 Cobra.

Каждый из этих вертолетов отличается от предшественника более совершенной авионикой, расширенной номенклатурой вооружений и некоторыми техническими новшествами, но по сути представляет собой лишь модернизацию различной степени глубины. По этой причине Ми-28 и Ми-28Н можно отнести и к одному поколению, и к разным поколениям.

При отсутствии классификации можно насчитать множество поколений вертолетов – все зависит от того, какие конкретно параметры винтокрылов брать за основу. Например, по мнению первого вице-президента Академии геополитических проблем Константина Сивкова, в России существует четыре поколения ударных винтокрылов: первое – Ми-1, второе – Ми-4, третье – Ми-24, а четвертое – Ми-28Н, Ка-50 «Черная акула» (снятый с производства) и Ка-52 «Аллигатор».

С подобной классификацией ударных вертолетов можно было бы согласиться, если бы упомянутые Ми-1 и Ми-4 не относились к классу многоцелевых машин, использовавшихся по большей части для транспортировки грузов. Они редко имели даже оборонительное вооружение.

Можно ввести и иную классификацию. Первым по-настоящему боевым винтокрылом, то есть машиной, способной атаковать наземные и низколетящие воздушные цели, стал советский вертолет Ми-24 и его модификации. Ко второму поколению можно отнести Ка-50, отличающийся от Ми-24 новыми техническими решениями. В третье поколение попадает Ми-28Н, также обладающий техническими нововведениями, но не оснащенный системами активной защиты и четко отработанной системой ночного видения. Четвертое поколение – вертолет Ка-52. Данная машина отличается от предшественников принципиально новой авионикой. Кроме того, вертолет обладает мощным радарным комплексом, высокой живучестью и активной системой защиты от переносных зенитных ракетных комплексов, а также Ка-52 способен вести бой в ночное время.

В целом к введенному в России термину «вертолет пятого поколения» не следует относиться как к реально существующей классификации винтокрылов. Этим термином разработчики стремятся показать, что новая машина будет коренным образом отличаться от вертолетов, созданных в России к настоящему времени.

Каким он будет?

К одной из основных характеристик перспективного вертолета Алексей Самусенко отнес отсутствие понятия «календарный срок службы» – машина будет проводить самодиагностику и предоставлять техническому персоналу информацию о том, что надо исправить, чтобы продолжать летать дальше.

В числе других требований к боевому вертолету в ОКБ «Миля» называют высокую интеллектуализацию борта, возможность ведения огня из укрытия, способность самостоятельно вернуться на базу при гибели или ранении пилота, высокие скорости горизонтального и вертикального полетов, возможность вертикального взлета (современные вертолеты с полной боевой нагрузкой чаще всего совершают небольшую пробежку для экономии ресурса двигателей и топлива), малозаметность в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн и малошумность.

Большинство этих требований уже реализовано в современных машинах.

Применение искусственного интеллекта обеспечит пилоту более эффективное выполнение боевой задачи. Компьютер будет давать летчику подсказки по управлению машиной, наведению на цели или выбору маршрута – все это призвано способствовать повышению результативности каждого вылета в ходе военных действий.

Вопрос шумности для современных ударных вертолетов вторичен. Существующие сегодня радиолокационные системы позволяют обнаруживать летящие и зависшие объекты на расстоянии до 150–200 километров. Для сравнения: при хороших погодных условиях летящий вертолет слышно на расстоянии 20–30 километров. Вот почему для перспективного вертолета наиболее важным качеством является малозаметность. Для ее обеспечения необходимо использование особой конструкции корпуса, композитных материалов и радиопоглощающих покрытий.

Неизвестно до сих пор, какая именно схема компоновки будет использована в перспективных вертолетах – классическая или соосная. Первая, по оценке военных, надежнее и дает винтокрылу больше шансов вернуться на базу после попадания под обстрел. В то же время соосная схема, широко применяемая в машинах «Камова», считается более устойчивой в управлении. Кроме того, вертолеты, выполненные по соосной схеме, отличаются большей маневренностью и способностью выполнять так называемую воронку.

По мнению Андрея Шибитова, новая машина сможет вести воздушный бой с самолетами и развивать скорость до 600 километров в час. Как отметил генерал Павлов, скорость вертолета должна быть увеличена значительно, поскольку «разница между скоростью 350 и 300 км/ч для систем ПВО и зениток непринципиальна».

Вооружение перспективной машины будет полностью «самостоятельным» – пилоту достаточно отдать команду, а все остальное сделают бортовые системы вертолета. При этом выбор цели должен производиться постоянно по зрачку пилота: куда именно он смотрит, определит система. Для этого и понадобится искусственный интеллект, потребуются более точные и мощные радары и современные средства обмена информацией, позволяющие получать данные целеуказания от любых источников – наземной разведки, самолетов, кораблей или беспилотных летательных аппаратов.

Использование последних с возможностью запуска с борта вертолета также может быть включено в список требований к машине нового поколения. Этим БПЛА придется лететь на некотором удалении от винтокрылов и выполнять роль разведчиков, оповещая пилотов об окружающей обстановке.