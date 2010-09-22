ОДКБ: реформировать или расформировать

В Армении завершился неформальный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Итогом форума стала договоренность шести стран по изменению уставных документов ОДКБ. У ОДКБ сегодня есть очень серьезные проблемы. Организация проявила полную беспомощность в ходе событий в Киргизии.

Сейчас в Киргизии вроде бы тихо, но эта тишина обманчива. Парламентские выборы способны вновь раскачать ситуацию. В среднесрочной перспективе «подорвать» всю Среднюю Азию может Ферганская долина, где существуют и потенциал социального недовольства, и силы, готовые использовать его для свержения нынешней власти в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане.

Узбекистан является ключевой страной, от устойчивости которой зависит стабильность всего региона. В ходе последнего киргизского кризиса, когда этнические узбеки на юге Киргизии оказались изгнанными из своих родных мест, а многие убиты, президент Республики Узбекистан Ислам Каримов проявил исключительные хладнокровие и сдержанность. Вопрос в том, как долго Каримов, которому сейчас 72 года, будет держать в руках рычаги правления 25-миллионной страной.

Также необходимо учитывать развитие ситуации в Афганистане и Пакистане в случае вывода войск коалиции США и НАТО.

Что нужно сделать?

Во-первых, сосредоточиться на главной угрозе безопасности – очагах нестабильности внутри Средней Азии и в прилегающих регионах.

Во-вторых, начать выстраивать серьезную политическую составляющую организации. На сегодня она сводится к регулярным встречам президентов и работе генерального секретаря и его аппарата. Этого недостаточно.

В-третьих, необходима более солидная силовая составляющая. Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) – важная и полезная новация в ОДКБ, но пока они существуют больше в планах, чем в реальности. ОДКБ нужны коллективные полицейские миротворческие силы, способные предотвращать и пресекать беспорядки, межэтнические, социальные и другие внутренние конфликты.

В-четвертых, ОДКБ требуется широкая политическая и экспертная поддержка в странах-участницах. Организация имеет будущее, если в каждом из государств она будет восприниматься как важнейший гарант национальной безопасности и – совместно – безопасности региона.

Во внешнем мире ОДКБ воспринимается как инструмент российского политического доминирования, в странах-участницах – как ритуальный жест в сторону Москвы и возможность приобретать оружие РФ по льготным ценам. С таким отношением, пока не поздно, пора кончать.