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От18 до 30 подписка о невыезде

Предлагаемые министерством обороны меры по призыву не решат проблем

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Сергей МЕЛЬКОВ, доктор политических наук, сопредседатель Ассоциации военных политологов Александр ПЕРЕНДЖИЕВ, кандидат политических наук, эксперт Ассоциации военных политологов ]

От18 до 30 подписка о невыезде
К 2015 году армия попадет в демографическую яму. Фото photoxpress

В августе в российских СМИ появились сообщения, что Минобороны РФ готовит реформу призывной системы и хочет увеличить контингент призывников до 800 тыс. человек путем привлечения на службу всех уклонистов. Для этого планируется внести поправки в законодательные акты. Предлагаемые изменения оценили для «ВПК» эксперты Ассоциации военных политологов.

Планы минобороны

Если верить сообщениям СМИ, то, во-первых, в Минобороны хотят ограничить передвижение молодых людей призывного возраста, запретить им уезжать в другой город и за границу. При попытке выезда у них будут проверять наличие специальной отметки в военном билете. Для этого планируется привлечь пограничников, милиционеров и военных полицейских, институт которых предполагается создать в ближайшее время.

Во-вторых, Министерство обороны предлагает увеличить призывной возраст до 30 лет включительно.

В-третьих, прорабатывается отмена повестки в военкомат. Вместо этого молодые люди в определенный день должны будут самостоятельно прибыть на призывную комиссию, чтобы определиться с направлением на военную службу.

В-четвертых, Минобороны хочет усилить ответственность самих призывников. В случае прибытия с опозданием в военкомат или на сборный пункт к будущему защитнику Отечества будут применяться административные меры. Уклонение же от призыва на военную службу повлечет за собой возбуждение уголовного дела. При этом уголовная ответственность за уклонение может быть ужесточена.

В-пятых, предлагаются меры повышения престижности службы в армии. Основная из них – запрет приема на государственную службу граждан, не являющихся военнослужащими запаса (или в отставке).

В-шестых, военное ведомство заинтересовано во введении учебного предмета «Основы военной службы» в средних общеобразовательных учреждениях.

Менять надо, но продуманно

Сложившаяся острая ситуация с призывом граждан на службу в армию, по нашему мнению, вызвана следующими обстоятельствами:

1. Престиж военной службы в целом и службы по призыву в частности остается у российского общества низким. Профессия военнослужащего пока не стала популярной на рынке труда нашего государства. Да, видимо, и не станет таковой в связи с фактическим закрытием темы контракта. А жаль!

2. Нашему обществу долго внушали, что отечественные Вооруженные силы станут в основном контрактными, а военнослужащие по призыву не будут принимать участия в вооруженных конфликтах. Многочисленные военные руководители неоднократно пиарили свою способность покончить с дедовщиной. Обещания не были выполнены.

3. В стране обостряется демографическая ситуация. Если в системе призыва ничего не изменится в ближайшее время, то в 2012 г. в ВС России должно быть 80% военнослужащих, проходящих службу по призыву, от общего числа 18-летних россиян. При этом демографическая яма со временем не исчезнет, и к 2015-му в России будут только 680 тыс. молодых людей, достигших призывного возраста. То есть наступит ситуация, при которой даже призыв всех 18-летних юношей не позволит полностью укомплектовать ВС.

6. Минобороны вынуждено демонстрировать высокую степень активности, поскольку надежды на эффективного менеджера и членов его команды велики.

Итак, сложилась противоречивая ситуация. Понятно, что современную Российскую армию необходимо модернизировать, но сделать это, похоже, собираются на базе устаревшей призывной системы.

Противоречие с конституцией

Могут ли в создавшейся обстановке предлагаемые Минобороны меры решить проблему комплектования ВС России? На наш взгляд, вряд ли.

Ужесточение правил выезда для молодых людей призывного возраста влечет за собой ограничение их гражданских прав (ст. 27 и 55 Конституции РФ). В результате неминуемо обострение отношений между властью и обществом. Ведь если высшая власть пойдет на эти ограничения, то уместен вопрос: почему она, требуя от гражданина добросовестного выполнения своих обязанностей по защите Отечества, не обеспечивает со своей стороны соблюдение его конституционных прав? Фактически будет создан прецедент, когда появится категория граждан, которые не являются преступниками, но в отношении которых действует санкция «Подписка о невыезде».

Любое ограничение прав гражданина, если в этом есть необходимость, должно повлечь за собой льготы со стороны власти. Поэтому предлагается принять особый статус призывника, в котором были бы предусмотрены меры компенсационного характера за ограничение их конституционных прав. Эти меры могут быть различными: предоставление льгот при получении и выплате банковского кредита, в области образования, медицинского обслуживания, пользования общественным транспортом и т.д.

Вместе с этим необходимо поднимать и расширять статус всех военнообязанных (призывников, военнослужащих, военнослужащих запаса), военных пенсионеров и ветеранов. То есть нужно закрепить меры поощрительного характера для всех тех, кто идет служить, кто служит и кто добросовестно отслужил в ВС РФ. Этого можно добиться путем принятия федерального закона РФ «О статусе военнообязанных и военных пенсионеров».

Увеличение призывного возраста до 30 лет, возможно, частично и решает проблему призыва, но в то же время наносит ощутимый вред экономике страны за счет снижения социальной мобильности части мужского населения. Кроме того, некоторые фирмы, предприятия лишатся на год подготовленных и опытных работников. В этом случае будут терпеть убытки не только отдельные семьи, но и малые и средние предприятия, где трудится большинство молодых людей до 30 лет, а также использующие вахтовый метод. Реализация этой меры может породить всплеск социального недовольства.

Учебный предмет «Основы военной службы» лишь частично повысит ее имидж, однако актуализирует множество нерешенных проблем. Кратко их перечислим: отсутствие надлежащей материальной базы, системы подбора преподавателей из числа военнослужащих запаса, их заинтересованности идти в учителя, утеря опыта в преподавании начальной военной подготовки.

Предложенные Министерством обороны меры вряд ли станут продолжением политического курса министра обороны РФ на гуманизацию внутриармейских отношений и созидание ВС нового облика. Скорее всего, они не будут содействовать нормальному диалогу между руководством Минобороны и обществом. Все проекты законов, разрабатываемые военным ведомством, которые влияют на содержание конституционных прав граждан, уместно заранее размещать в Интернете для широкого обсуждения по примеру законопроекта «О полиции».

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