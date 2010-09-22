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Батальон домушников

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Михаил ХОДАРЕНОК ]

Батальон домушников
Фото www.mod.gov.ge

Уже через считаные месяцы после окончания войны – в августе 2008 г. в отечественных и зарубежных СМИ начали появляться материалы, повествующие о том, сколь быстро и эффективно идет возрождение вооруженных сил Грузии, потерпевших сокрушительное поражение в боях против Российской армии и ВМФ РФ.

Нет, поклонники Михаила Саакашвили у нас в стране и за ее пределами не заявляли, что он вновь намерен решить проблему Южной Осетии и Абхазии военным путем. Но при этом, как правило, не уставали подчеркивать, что боеготовность грузинских войск возрастает день ото дня. Ныне же, судя по ряду комментариев, военный потенциал Тбилиси полностью восстановлен. Грузинская армия оснащена очень хорошо. А Михаил Саакашвили сейчас делает ставку на молодых амбициозных генералов и офицеров, которые поддерживают курс своего президента на построение современных вооруженных сил.

Правда, нельзя не отметить, что этого Саакашвили добивался и до начала операции «Чистое поле» в Южной Осетии, которая, напомним, привела к военному столкновению между Грузией и Россией. Причем тогда в строительство вооруженных сил были вложены совершенно немыслимые по меркам небольшого государства деньги. По западным лекалам и при помощи западных инструкторов практически на пустом месте удалось создать фактически новую армию – образцово обмундированную и оснащенную. Однако столь убедительно выглядевшая на парадах, она при первых же серьезных испытаниях разбежалась самым позорным образом, бросая оружие и боевую технику.

К настоящему времени, утверждают некоторые эксперты, в Грузии сформирована, так сказать, вторая новая армия. И на это, надо полагать, затрачены не меньшие, а даже существенно большие средства, чем до «пятидневной войны». Но вот вопрос: почему Саакашвили и его соратники не скупятся на ассигнования для удовлетворения нужд вооруженных сил? Неужели верят в грядущую и неизбежную российскую агрессию? Вряд ли. В Тбилиси прекрасно понимают, что Москва не пойдет на разрыв с Западом ради осуществления химерических имперских планов. Значит, не исключена в принципе очередная попытка силой вернуть бывшие автономии (а теперь независимые государства)? Что ж, на сей счет, возможно, есть иллюзии как у экспертного сообщества, так и у самих грузинских руководителей, что иначе как самообманом назвать нельзя.

В грузинскую армию (на закупку оружия, техники, обмундирования, снаряжения) можно вбухать еще сотни миллионов долларов. Однако ни за какие деньги нельзя добиться всего лишь одного – высокой боеспособности. То есть (разумеется, говоря до определенной степени образно) представить себе ситуацию, когда грузинские солдаты в траншеях переднего края после огневой подготовки примыкают штыки к штурмовым винтовкам и с кличем: «С Богом! За Грузию! Вперед!» бросаются в атаку, очень трудно при любых обстоятельствах.

Вот это никак грузинским солдатам не давалось ни в недавнем, ни в отдаленном прошлом. Примеры из первого хорошо известны. А что касается фактов из второго, то тут достаточно вспомнить лишь один из них – служебную записку Сталину несгибаемого большевика, твердого последователя пролетарского интернационализма (согласно которому все люди братья и равны между собой) Льва Мехлиса после майских боев 1942 г. в Крыму. В ней он так охарактеризовал боевые качества соединений, укомплектованных закавказскими национальностями, что все советское время сей документ цитировать считалось крайне неприличным (справедливость оценок достопамятной записки Льва Захаровича в полном объеме подтвердилась в ходе войны 08.08.08). С той поры и до конца Великой Отечественной один из ведущих политработников Красной армии Мехлис определял боеспособность дивизий РККА по числу в них русских, украинцев и белорусов...

…Команда Саакашвили вольна вкладывать в создание своей армии любые средства. Но все это будут напрасные бюджетные траты. Положительного результата не получится, поскольку желание пролить кровь за родину, сражаться на поле боя насмерть купить на рынке нельзя. Данные качества воспитываются в нациях веками. Вот почему вернуть Абхазию и Южную Осетию военным путем Тбилиси не удастся.

Грузинское руководство может, конечно, гипотетически договориться с какой-либо третьей силой и закупить боеспособные контингенты на стороне. Но в этом случае наемники после решения проблемы утраченных земель военным путем попутно завоюют и независимую Грузию.

Поэтому объективно Тбилиси в состоянии насолить Москве только одним – отправкой в Россию все новых и новых криминальных шаек (барсеточников, домушников, уличных грабителей). В Первопрестольную и другие крупные города РФ нескончаемым потоком прибывают уголовники из Закавказья. Это единственные грузинские формирования, на которых современная российская власть пока не нашла должной управы.

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