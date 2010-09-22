США: курс на глобальную ПРО

8 апреля этого года в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали новый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-3). Многие российские критики Договора СНВ-3, используя фактическое отсутствие в нем ограничений на системы ПРО, утверждают, что СЯС России утратят потенциал надежного ядерного сдерживания. А так ли это на самом деле?

Проекты и намерения Пентагона

В феврале этого года Минобороны США опубликовало Обзорный доклад по программе ПРО. В нем утверждается, что с учетом неопределенностей будущей ракетной угрозы, включая вероятные варианты ее эскалации, Соединенные Штаты намерены:

– сохранять боевую готовность и продолжить НИОКР в интересах совершенствования наземного компонента GMD с противоракетами GBI в Форт-Грили (штат Аляска) и Ванденберге (штат Калифорния);

– завершить подготовку второй стартовой позиции в Форт-Грили для страховки на случай необходимости дополнительного развертывания противоракет GBI;

– разместить новые информационные средства в Европе для выдачи целеуказаний по ракетам, запущенным по территории США Ираном или другим потенциальным противником на Ближнем Востоке;

– инвестировать разработку следующих поколений противоракет семейства Standard Missile-3 (SM-3), в том числе для потенциального их наземного развертывания;

– продолжать совершенствовать наземный компонент GMD, создавать технологии ПРО следующего поколения, исследовать альтернативные варианты, в том числе разработать и оценить возможности двухступенчатой противоракеты GBI.

Существующие планы Пентагона предусматривают развертывание двухэлементной системы ПРО на ближайшую (до 2015 года) и долгосрочную перспективы. Первый элемент представляет собой защиту американской территории от ракетной угрозы, второй – защиту войск США, союзников и партнеров от региональных ракетных угроз.

На долгосрочную перспективу американское Агентство ПРО предусматривает разработку технологий противоракетной обороны следующих поколений, включающих возможность перехвата МБР и БРПЛ на восходящем участке их траектории, запуск противоракеты GBI по предварительному целеуказанию космических оптико-электронных систем.

За последнее десятилетие американцы достигли значительного прогресса в разработке и развертывании систем ПРО для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности. Среди них модернизированный до уровня PAC-3 зенитно-ракетный комплекс Patriot, противоракетный комплекс THAAD и корабельная система Aegis с противоракетами SM-3 Block 1A, а также мощная мобильная РЛС AN/TPY-2 трехсантиметрового диапазона для обнаружения и сопровождения баллистических целей. Пока эти средства имеются в явно недостаточных количествах. Поэтому администрация США предприняла шаги по выделению дополнительных целевых ассигнований на закупку противоракет THAAD и SM-3 Block 1A, разработку противоракеты SM-3 Block 1B и оснащение большего количества кораблей ВМС системой Aegis, адаптированной под задачи ПРО. В бюджетной заявке на 2011 финансовый год эти возможности еще более расширены. Ожидается, что к 2015-му появится модификация противоракеты SM-3 Block 1A наземного базирования. Это повысит возможности будущих региональных систем ПРО против ракет средней и промежуточной дальности (до 5 тыс. км).

На долгосрочную перспективу – к 2020 г. в планах Америки разработка более совершенных огневых и информационных средств региональной ПРО. Создаваемая совместно с Японией противоракета SM-3 Block 2A будет иметь большую скорость разгона и более эффективную головку самонаведения, что позволит превзойти возможности противоракет SM‑3 Block 1A и Block 1B и расширить зону обороны. Следующая противоракета SM-3 Block 2B, которая ныне находится на начальном этапе разработки, станет еще более совершенной.

Для России особое значение имеют планы США по развертыванию региональной ПРО в Европе. Согласно новому подходу, объявленному президентом США Обамой в сентябре 2009 г., предусмотрено поэтапное – в четыре фазы – развертывание этой противоракетной системы.

В фазе 1 (до конца 2011 года) должно быть обеспечено прикрытие нескольких районов на юге Европы с помощью кораблей, оснащенных системой Aegis с противоракетой SM-3 Block 1A.

В фазе 2 (до 2015 года) возможности ПРО будут увеличены за счет более совершенной SM-3 Block 1B, которой оснастят не только корабли, но и созданные к этому времени наземные комплексы, развернутые на юге Европы. В частности, США достигли договоренности с Румынией о размещении в этой стране противоракетной базы в составе 24 ракет-перехватчиков. В зону прикрытия войдут территории юго-восточных европейских союзников США по НАТО.

В фазе 3 (до 2018 года) зона защиты Европы от ракет средней и промежуточной дальности увеличится путем развертывания в Польше еще одной аналогичной противоракетной базы и оснащения SM-3 Block 2A как кораблей, так и наземных комплексов. Это позволит защитить всех европейских союзников США по НАТО.

В фазе 4 (до 2020 года) намечено изыскать дополнительные возможности по защите территории США от МБР, запускаемых из Ближневосточного региона. В этот период должны появиться противоракеты SM-3 Block 2B.

Все это свидетельствует о том, что администрация США последовательно реализует курс на создание системы глобальной ПРО и не намерена заключать какие-либо международные соглашения, которые накладывали бы ограничения на средства ПРО. К тому же не существует окончательной конфигурации системы ПРО США. Поэтому нельзя исключать вероятность ее эскалации вплоть до развертывания ударного космического эшелона, что в разы повысит боевой потенциал этой системы. Весомым признаком возможного появления в американской системе противоракетной обороны ударного космического эшелона является жесткое неприятие Соединенными Штатами российско-китайской инициативы о выработке в рамках Конференции по разоружению в Женеве договора по запрету развертывания в космосе любых ударных систем.

Возможности Москвы и предпринимаемые меры

В складывающейся ситуации военно-политическое руководство Российской Федерации принимает меры по повышению противоракетного потенциала отечественных МБР и БРПЛ, чтобы ни у кого никогда не возникло сомнения в том, что СЯС России выполнят свою задачу по гарантированному ядерному сдерживанию.

В рамках апробированной еще в 80-е годы прошлого века стратегии асимметричного ответа на развертывание систем ПРО создаваемым российским ракетным комплексам придаются такие боевые качества, которые сводят на нет иллюзии любого агрессора защититься от возмездия.

Уже сейчас на вооружении РВСН состоит ракетный комплекс «Тополь-М» шахтного и мобильного грунтового базирования, ракета которого РС-12М2 способна надежно преодолевать не только существующие системы ПРО, но и все те, которые в ближайшее десятилетие могут появиться в мире. Немалым противоракетным потенциалом обладают и ракетные комплексы наземного и морского базирования, созданные еще в советские времена. Это ракетные комплексы с МБР РС-12М, РС-18 и РС-20 и корабельный ракетный комплекс с БРПЛ РСМ-54. Совсем недавно БРПЛ РСМ-54 в рамках опытно-конструкторской работы «Синева» подверглась глубокой модернизации, что придало ей наряду с увеличением дальности стрельбы способность надежного преодоления современных систем ПРО.

В ближайшее время способность группировок российских МБР и БРПЛ преодолевать системы ПРО будет многократно повышена за счет развертывания нового типа многозарядной МБР РС-24 и принятия на вооружение новейшей многозарядной БРПЛ РСМ-56 («Булава‑30»). В Тейковском соединении РВСН уже несет опытно-боевое дежурство первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Ярс» с МБР РС-24, а возникшие сложности с летной отработкой «Булавы» вскоре будут преодолены.

В сочетании с применением гиперзвуковых маневрирующих боеголовок, огромным арсеналом бортовых средств создания помех и применением большого количества ложных боеголовок российские МБР и БРПЛ делают абсолютно бесполезной любую систему защиты от ракетно-ядерного удара.

Так что опасения российских критиков Договора СНВ-3 в отношении утраты СЯС России потенциала надежного ядерного сдерживания безосновательны.