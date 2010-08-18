Неудавшийся дебют

Конкуренцию со стороны КНР на рынках вооружений развивающихся стран испытывает не только Россия. Весьма показательной в этом плане является ситуация, сложившаяся вокруг тендера на поставку танков армии Перу.

Отношения между государствами Латинской Америки в последние десятилетия стабилизировались. Тем не менее, как только кто-то из них начинает укреплять обороноспособность, соседи тут же предпринимают ответные шаги. Но поскольку большинство латиноамериканских государств, мягко говоря, не очень богато, выбирать им приходится что подешевле.

После того как в 2007 г. в Чили решили обновить парк бронетанковой техники за счет приобретения подержанных танков Leopard 2A4, забеспокоилось правительство Перу и объявило, что до 2011 г. ежегодно на нужды обороны будет выделяться дополнительно 650 млн. долларов. Военный бюджет страны составляет около миллиарда долларов. Так что прибавка выглядит нелишней.

Одним из приоритетов была признана программа закупки от 80 до 140 единиц новых танков. Они предназначались для замены советских Т-55, приобретенных в середине 70-х годов.

Первоначально Минобороны Перу намеревалось экспортировать российские танки T-90С, однако они были признаны слишком дорогими. Перуанские военные ознакомились с большим количеством иностранной бронетанковой техники, в том числе украинский «Оплот». В марте 2009 г. появились сообщения, что окончательный выбор пал на польскую машину.

Однако в декабре президент Перу Алан Гарсия заявил, что подписал соглашение с Китаем о покупке MBT-2000. Это решение вызвало непонимание в перуанском обществе, но глава государства отказался обсуждать какие-либо подробности сделки.

Казалось бы, Перу стало первым государством мира, которому Китаю удалось продать свой MBT-2000. Однако в дело вмешалась Украина.

Из Киева в адрес китайской компании NORINCO – разработчика танка – поступило напоминание, что для реэкспорта моторно-трансмиссионных отделений (МТО) с двигателем 6ТД-2, которыми комплектуются машины, необходимо получить разрешение Украины. Министр обороны Перу Рафаэль Рэй, без энтузиазма воспринявший решение президента о закупке МВТ-2000, дал срочное указание проверить, имеет ли NORINCO право продавать танки с украинскими двигателями.

Китай попытался спасти положение, снизив цену на свою машину с 5,8 млн. до 4,7 млн. долларов, однако Рафаэль Рей заявил, что в соответствии с решением Совета национальной обороны реализация сделки приостановлена. Высказался о ситуации и Алан Гарсия, которого оппозиция уже довольно недвусмысленно обвинила в лоббировании интересов КНР. Президент заявил, что вместо приобретения дорогостоящих танков вооруженным силам необходимо большее количество вертолетов и транспортных самолетов.

Казалось бы, украинское КП ХКБМ, заблокировав сделку о покупке Перу китайских танков, не получило от этого весомых дивидендов. Разве что нанесло чувствительный удар по имиджу Пекина как игрока на мировом рынке оружия. Однако еще в начале января перуанские СМИ сообщали, что военные рассматривают вариант модернизации имеющихся Т-55 до уровня T-55M8-A2 Tifon II в качестве дополнения к закупке новых машин. T-55M8-A2 Tifon II – это адаптированный для Перу пакет модернизации все того же КП ХКБМ.

Так что нельзя исключать, что эта модернизация станет основным вариантом обновления парка бронетанковой техники сухопутных войск ВС Перу. В этом свете действия украинских оружейников перестают выглядеть как мелкая пакость китайцам.