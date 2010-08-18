Пистолет должен быть красивым

Вопрос о закупках или лицензионном производстве зарубежных образцов вооружения и боевой техники для российских силовых структур продолжает будоражить не только экспертное сообщество, но и многих граждан нашей страны. В начале мая стало известно еще об одном подобном проекте: госкорпорация «Ростехнологии» договаривается с итальянской фирмой Beretta о создании совместного предприятия, которое будет выпускать стрелковое оружие.

«Молот» перепрофилируют

Как заявил в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Путиным гендиректор ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов, на переговорах с итальянцами обсуждается возможность уже в начале 2011 г. развернуть совместное производство охотничьих и спортивных ружей, а также пистолетов (для сотрудников спецслужб и милиции). По словам руководителя госкорпорации, весь спектр продукции будущего предприятия планируется поставлять как на внутренний российский рынок, так и на экспорт, в первую очередь в страны СНГ.

Сергей Чемезов сделал важное заявление относительно будущего некоторых российских «стрелковых» предприятий: Ижевского механического завода, «Ижмаша» и вятско-полянского машиностроительного завода «Молот». По словам Чемезова, военное производство будет сосредоточено в Ижевске, «Молот» же планируется перепрофилировать. Основной военной продукцией в сфере стрелкового оружия на этом предприятии были ручные пулеметы Калашникова. Теперь их будут выпускать в Ижевске, видимо, этим займется концерн «Ижмаш».

Сергей Чемезов пояснил, что для работы трех предприятий, выпускающих однотипную продукцию, невозможно набрать необходимого количества заказов.

О том, на каких мощностях планируется создавать совместное предприятие с Beretta, Сергей Чемезов не уточнил. По всей видимости, площадка еще не выбрана.

Итальянское чудо

На сегодня Beretta предлагает четыре основные модели оружия. Наиболее известная модель фирмы – Beretta 92, которая под обозначением М9 с 1985 г. состоит на вооружении американских военных.

Основным боеприпасом для 92-й модели является наиболее распространенный в мире 9x19 мм. Емкость магазина – 15 патронов. Beretta 92 заслужила репутацию мощного и надежного оружия. Не случайно пистолет состоит на вооружении в армиях и полицейских подразделениях 21 государства.

Beretta 90two представляет собой по сути осовремененную 92-ю модель и отличается от нее прежде всего наличием эргономичной модульной пластиковой накладки рукоятки (ее можно индивидуально подобрать для каждого стрелка) и штатной планки для крепления тактического фонаря или лазерного целеуказателя на нижней части рамки.

8000 Cougar и Px4 Storm принадлежат к новому поколению пистолетов. Главной их особенностью является схема запирания – здесь это поворот ствола. В отличие от предыдущих моделей фирмы 8000 Cougar и Px4 Storm получили полностью закрытый затвор. Обе модели имеют хорошую эргономику, более компактны и ориентированы на использование в полиции. В соответствии с модными тенденциями последних лет рамка пистолета Px4 Storm сделана из полимера, каждый пистолет комплектуется тремя сменными затыльниками рукоятки разного размера, что позволяет стрелку подогнать пистолет индивидуально.

Наши «новинки»

Основным видом личного оружия в милиции и других структурах МВД РФ остается пистолет Макарова. ПМ представляет собой весьма простой и надежный образец, однако это оружие еще в 80-х годах было признано морально устаревшим и требующим замены. По конкурсу (тема «Грач»), объявленному в 1990 г., были созданы три комплекса пистолет-патрон: пистолет Ярыгина – ПЯ, пистолет Сердюкова – СПС и пистолет Грязева и Шипунова – ГШ-18. Последний образец, правда, на конкурс не успел, но в 2003 г. все-таки был принят на вооружение вместе с ПЯ, объявленным победителем по теме «Грач».

Для всех трех образцов были разработаны патроны с бронебойными пулями: для ПЯ и ГШ-18 – 9х19 мм, а для СПС – 9х21 мм. Основное назначение этих боеприпасов поражать противника в бронежилете или находящегося за некой металлической преградой вроде кузова автомобиля. Действительно, легкие пули со стальными термоупрочненными сердечниками этих патронов уверенно пробивают бронежилеты и стальные листы толщиной до 8 мм, однако запреградное действие сердечников диаметром 5–7 мм сравнительно невелико. Cтальные двери тоже делают из стали такого рода. Для полицейского же оружия основными свойствами являются высокое останавливающее действие пули, а также отсутствие склонности к рикошету, чтобы избежать случайных жертв при стрельбе в условиях города.

Несмотря на то что ПЯ и ГШ-18 приняты на вооружение ВС РФ в 2003 г., а в 2008-м МВД объявило о намерении сделать ПЯ штатным оружием для всех своих сотрудников, объемы заказов на эти образцы все еще невелики.

Отзывы о новых российских пистолетах весьма разнообразные. Особенно выделяется ГШ-18, которому люди, имевшие с ним дело, дают диаметрально противоположные оценки: от полностью непечатных до восторженных. Это свидетельствует о том, что конструкторам авиапушек – академикам Грязеву и Шипунову удалось создать действительно интересный образец ручного огнестрельного оружия. С точки зрения паспортных характеристик пистолет выглядит лучше зарубежных аналогов, имея меньший вес (580 г) и более емкий (18 патронов) магазин.

Стоит ли вооружать российских милиционеров одним из пистолетов Beretta вместо отечественных ПЯ или ГШ-18? Получить действительно взвешенный ответ на этот вопрос можно лишь по результатам тщательных совместных испытаний западных и отечественных образцов. Однако о проведении таких апробаций пока ничего не слышно, а разговор о поставках продукции итальянской фирмы уже ведется.

Практическое знакомство с зарубежной технологией и дизайном, стандартами качества, привлечение в страну современного оборудования в любом случае пойдет на пользу отечественной отрасли стрелкового вооружения. Понятие «дизайн» здесь, между прочим, играет далеко не последнюю роль. Неоднозначная, мягко говоря, эргономика, неэстетичный внешний вид и грубая отделка являются отличительными чертами большинства образцов российского стрелкового оружия, созданного в минувшие 20 лет.

Пистолет может и должен быть для стрелка не только удобным, но и красивым. Ведь красивую вещь чисто психологически продать гораздо проще.