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Возвращение Каспийского монстра

Россия вновь намерена строить военные экранопланы

№ 32(222) от 19.08.2010 [«Аргументы Недели », Василий СЫЧЕВ ]

Возвращение Каспийского монстра
Коллаж А.СЕДЫХ

Российское правительство разместило в ЦКБ имени Р. Е. Алексеева заявку на возобновление опытно-конструкторских работ (ОКР) по проекту создания экранопланов, которые будут использоваться отечественными силовыми структурами. Проводить ОКР намечается в два этапа. В результате наша страна должна обзавестись новым «Каспийским монстром». Но произойдет это согласно предварительным оценкам не ранее чем через пять лет.

Полезнейшая машина

Экранопланы чаще всего летают над водной поверхностью. Ведь она в отличие от земной равномерна по высоте. При неисправности экраноплан способен совершить мягкую посадку на воду, которую обеспечит «экран».

Экранопланы выгодно отличаются от обычных кораблей, оснащенных подводными крыльями, тем, что в состоянии развивать скорость до 250 узлов (460 км/час). Перемещение экраноплана практически мало чем ограничено – моря, реки, болотистая местность и равнина, даже покрытые льдами или снегом, могут служить для создания «экрана».

Эти машины сразу заинтересовали военных. Во-первых, они позволяют перебрасывать значительное количество боевой техники, боеприпасов, продовольствия, топлива. Во-вторых, вследствие полета на малой высоте экранопланы почти не обнаруживаются с помощью радаров и не поражаются противокорабельными минами.

К отдельному виду экранопланов относятся экранолеты – такие же аппараты, но с более удлиненными крыльями, благодаря которым они могут отрываться от «экрана» и переходить в самолетный режим, поднимаясь на высоту до шести тысяч метров.

Долгое время серьезно ограничивала применение экранопланов малая мореходность, которая часто не превышала трех баллов (высота волн до 0,6 метра). С появлением ударного корабля «Лунь» границы состояний моря, при которых возможно осуществлять полеты, значительно раздвинулись. Этому экраноплану не было страшно волнение до шести баллов (высота волн 4–6 метров).

Основным недостатком данных машин является сложность пилотирования. Сегодня в России крайне мало летчиков, обладающих навыками управления экранопланами, а школы подготовки таких специалистов нет.

На «экране»

В международной и российской классификации экранопланы относятся к классу морских судов, хотя и способны совершать полеты, как самолеты. Правда, подобные машины могут передвигаться в непосредственной близости от поверхности – как правило, водной.

Обычно высота полета такого летающего корабля не превышает двух-трех десятков метров. Машина способна скользить над водной или земной поверхностью, используя так называемый экранный эффект, при котором подъемная сила обеспечивается набегающим потоком воздуха, нагнетающим давление под экранопланом.

К слову, «эффект экрана» был впервые открыт в 1913 г. во время первого полета бомбардировщика-биплана «Илья Муромец». Самолет пилотировал его изобретатель Игорь Сикорский, которому долгое время не удавалось посадить машину: несмотря на действия летчика, она продолжала планировать на небольшом расстоянии от земли, поскольку «экран» мешал аэроплану приземлиться.

Как все начиналось

Производство экранопланов в СССР началось в 1957 г. и практически полностью прекратилось в начале 90-х годов. За три с лишним десятилетия было построено около 30 аппаратов, которые в основном использовались в интересах Министерства обороны. Наиболее известные из них – экранолет «Орленок» (пять машин) и ударный экраноплан-ракетоносец «Лунь». Все летающие корабли полностью списали в 90-х годах, причем «Лунь» успел послужить в составе Черноморского флота всего один год.

Министерство обороны СССР планировало использовать экранопланы в десантных операциях для доставки грузов в противолодочных и противокорабельных целях. В свою очередь выдающийся советский авиаконструктор Роберт Бартини предложил проект стратегического экранолета-бомбардировщика А-57. Существовали и проекты экранопланов-авианосцев, а также кораблей, способных служить и стартовой, и посадочной площадкой для космических «челноков» типа «Буран».

В 60-х годах ЦКБ, которым руководил Р.Е. Алексеев, создало и испытало на Каспийском море экспериментальный экраноплан, окрещенный западными спецслужбами «Каспийским монстром» – так иностранные разведчики расшифровали аббревиатуру КМ («корабль-макет») на борту аппарата. Разработка такого летающего корабля буквально повергла в шок американских военных, ничего подобного прежде не видевших.

Экраноплан имел размах крыла 37,6 метра, длину около 100 метров, а максимальную взлетную массу 544 тонны. Грузоподъемность аппарата составляла около 220 тонн. Испытания проводились в течение 15 лет в Каспийском море. В 1980 году прототип корабля потерпел катастрофу и затонул, после чего проект был закрыт. По одной из версий, причиной этого стал конфликт между Ростиславом Алексеевым и министром судостроительной промышленности СССР Борисом Бутомой.

«Каспийский монстр» погиб вследствие ошибки пилота, который при взлете слишком высоко поднял нос экраноплана, из-за чего машина практически вертикально пошла вверх. Для того чтобы вернуть аппарат в нормальное положение, летчик снизил тягу двигателей и неправильно сработал рулем высоты, нарушив инструкцию. В результате «Каспийский монстр» завалился на левое крыло, ударился о воду и затонул. Как утверждали конструкторы и испытатели, КМ отличался невиданной живучестью, и «нужно было сделать нечто из ряда вон выходящее, чтобы угробить его».

В начале 70-х годов ЦКБ Алексеева разработало экранолет «Орленок». Он развивал скорость до 500 км/час и был способен перевозить десант и грузы на расстояние до 1,5 тыс. километров. Аппарат предназначался в первую очередь для транспортировки 200 бойцов и двух бронемашин. Отличительной особенностью «Орленка» была способность переходить в самолетный режим, а также осуществлять посадку не только на воду, но и на сушу, что значительно облегчало проведение десантных операций.

Параллельно ЦКБ Алексеева занималось созданием ударного экраноплана «Лунь», первый полет которого состоялся в 1985 году. Аппарат мог перемещаться со скоростью до 500 км/час на расстояние до двух тысяч километров. Машина предназначалась исключительно для борьбы с кораблями противника. Это и определило список вооружения экраноплана – «Лунь» нес шесть сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет ЗМ-80 «Москит», развивавших скорость до 2,9 тыс. км/ч и поражавших цели на дальности до 250 километров.

Второе рождение

Впервые о необходимости возрождать отрасль экранопланостроения, практически полностью прекратившую свою деятельность в начале 90-х годов, заявил еще в 2007-м Сергей Иванов, в ту пору министр обороны, а ныне вице-премьер правительства РФ. Он рассказал тогда, что планируется разработать целевую госпрограмму, в рамках которой в Нижнем Новгороде развернется производство кораблей, использующих эффект экрана. То есть речь шла как раз о ЦКБ имени Алексеева, расположенном в административном центре Приволжского федерального округа.

Не исключено, что инвестирование будет вестись в рамках верстаемой в настоящее время Госпрограммы вооружений на 2011–2020 годы, которая должна утверждаться в третьем квартале 2010 года. Объем ее финансирования, судя по словам первого заместителя главы военного ведомства Владимира Поповкина, может достигнуть 20 трлн. рублей.

Текущее положение дел

В России разработки в области экранопланостроения ведутся различными фирмами на собственные средства. В частности, ОКБ Сухого занимается созданием экранолета С-90, способного доставлять к месту назначения до 4,5 тонны грузов на высоте от 0,5 до 4000 метров. Дальность полета такого аппарата составляет около трех тысяч километров. ОКБ планировало показать свой летающий корабль в 2000 г. на гидроавиасалоне «Геленджик-2000», однако по неизвестным причинам демонстрация не состоялась.

Арктическая торгово-транспортная компания (АТТК) выпускает пассажирские пятиместные аппараты Aquaglide‑5. Они развивают скорость до 170 км/час. В компании «Амфибийные транспортные технологии» все желающие могут пройти курс обучения по пилотированию экраноплана и получить аттестат. Любопытно, что АТТК эксплуатирует собственные аппараты, занимаясь преимущественно перевозкой грузов в северные районы России.

Московский НПК «Трэк» производит экранопланы «Иволга». Они уже принимаются на службу в МЧС, где их планируется использовать для проведения поисково-спасательных операций на воде. В самом ЦКБ имени Алексеева сегодня выпускаются экранопланы «Волга-2», «Ракета-2» и «Стриж».

Отдельно следует упомянуть проект Бе-2500 «Нептун», развитием которого с 2007 г. занимается Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева. Здесь создается сверхтяжелый гидросамолет-экранолет грузоподъемностью до тысячи тонн. Размах крыла этого аппарата составит 125 метров, а длина фюзеляжа – 115 метров. В экранном режиме Бе-2500 сможет развивать скорость до 450 км/час, а в самолетном – до 750 км/час. Дальность полета машины будет достигать 16 тыс. километров.

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