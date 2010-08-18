Проблемы комлектования армии нового облика

Минобороны планирует сократить контингент контрактников до 100–150 тыс. человек и увеличить численность призывников со 130–150 до 600–700 тысяч. Данные намерения противоречат ожиданиям части российской общественности, которая порой фактически отождествляет понятия «военная реформа» и «переход на полностью добровольную армию». В значительной степени такая подмена является следствием утопических чаяний, характерных для 90-х и первой половины 2000-х годов.

Крах утопии

Борис Ельцин неоднократно заявлял о намерении полностью укомплектовать Вооруженные силы РФ людьми, пожелавшими посвятить себя ратной профессии. Контрактная служба, однако, сдерживалась экономическими ограничителями. Ориентация на отказ от призыва доминировала и в первые годы президентства Владимира Путина. В ноябре 2001 г. он одобрил программу, предусматривающую поэтапную замену к 2010 г. призывников в армии и на флоте преимущественно контрактниками.

В Российской армии первой на контрактное комплектование перешла 76-я Псковская десантно-штурмовая дивизия, за ней последовал и ряд других соединений постоянной готовности, в первую очередь отдельные мотострелковые бригады.

Призыв рассматривался главным образом как основной способ подготовки обученного резерва, вот почему полный отказ от него не предусматривался. Вместе с тем планировалось последовательно сокращать продолжительность срочной военной службы. В конечном счете ее намеревались оставить только для прохождения подготовки в учебных частях в течение шести месяцев.

К сожалению, в целом программа 2004–2007 гг. потерпела неудачу. Основной причиной провала стала недостаточность ресурсного обеспечения столь массового перехода на контракт.

Неадекватная оплата тяжелого и опасного труда профессиональных военных в сочетании с нестабильностью выплат привела к хроническому оттоку контрактников. По некоторым оценкам, ежегодно увольнялись до 20% таких военнослужащих. Положение усугублялось невозможностью обеспечить достойные бытовые условия, а также жилищной проблемой.

Во-вторых, в России сложилась совершенно неприемлемая и порочная практика набора контрактников командирами воинских частей. В результате вербовке поддавались в основном морально неустойчивые и слабовольные срочники, нанятые «по знакомству» женщины – жены военнослужащих, а также асоциальные элементы из местного населения. Ценность подавляющей части этой публики как профессионалов военного дела сплошь и рядом приближалась к нулю.

Наконец, в-третьих, так и не удалось создать алгоритм превращения добровольца в настоящего солдата. Без профессионального обучения контрактная система не только не имеет никакого смысла, но и грозит обернуться немалыми бедами, поскольку есть риск превращения контрактной армии в разнузданную банду.

Тем не менее к моменту старта реформы 2008–2009 гг. удалось в основном укомплектовать контрактниками формирования постоянной готовности Сухопутных войск. Однако их доля в общем количестве частей и соединений СВ не превышала 13%. Правда, в некоторых частях и соединениях постоянной готовности 100% солдат и сержантов являлись военнослужащими контрактной службы.

Однако в условиях военного реформирования с 2008 г. сама идея полного перехода на контракт утратила смысл. ВС нового облика должны теперь полностью состоять из частей постоянной готовности со стопроцентной укомплектованностью. На такую армию контрактников все равно не хватит. Это вынудило Министерство обороны разработать федеральную целевую программу, в которой предусматривается перенос центра тяжести на создание корпуса профессиональных сержантов. То есть части нового облика должны иметь смешанный состав из рядовых-призывников и младших командиров – профессионалов.

Аргументы в пользу призыва

Предполагается, что в составе миллионной Российской армии будет 150 тыс. офицеров и столько же контрактников, а число призывников должно достигать 700 тыс. человек.

С учетом размеров территории РФ и наличия угроз ее военной безопасности мы вынуждены содержать более многочисленные Вооруженные силы по сравнению, например, с европейскими странами, обладая при этом скромными экономическими возможностями. Полностью профессиональные Сухопутные войска, ВВС и ВМС могут себе позволить богатые государства, которые уверены, что им придется вести экспедиционные войны с задействованием относительно небольших группировок.

В РФ практически полностью отсутствует традиция формирования Вооруженных сил на добровольной основе. В истории страны есть лишь короткий трехмесячный период, когда в начале 1918 г. в Красную армию брали только добровольцев. Качество сформированных из них частей оказалось ниже всякой критики, и очень быстро большевистское руководство вынуждено было взять курс на принудительную мобилизацию в РККА.

Наконец, при переходе на полностью профессиональную армию остается нерешенной проблема накопления обученного резерва, который абсолютно необходим в случае мало-мальски длительного конфликта.

Проблемы и решения

Среди широких масс обывателей призыв остается непопулярным. Во многом это объясняется никуда не годным образом армии, подпорченным проявлением дедовщины, землячеств и криминальных проявлений. Хотя реальная ситуация в ВС весьма далека от той мрачной картины, которая нарисовалась в сознании большинства россиян.

Изменение образа армии, слом негативного отношения к службе в Вооруженных силах – наиболее актуальная задача военного строительства. Важнейший инструмент такой работы – гуманизация службы и улучшение ее условий. Частью этой политики являются направление новобранцев в части, дислоцирующиеся в непосредственной близости от места призыва с возможностью проводить выходные вне казармы, а также передача ряда функций по обслуживанию войск, прежде всего питание и жилищно-коммунальные сервисы, гражданским организациям.

Огромное значение приобретает повышение престижа призывной службы за счет предоставления льгот в области образования и особенно получения жилья через предоставление отслужившим сверхльготных условий ипотечного кредита с минимальной (в идеале – нулевой) процентной ставкой. Полезно было бы рассмотреть и возможность ограничения или полного запрета приема на работу в государственные учреждения лиц, не служивших в армии, а также введение карьерных ограничений для чиновников, сыновья которых уклонились от призыва.

Но главное пугало допризывников и чадолюбивых солдатских матерей – дедовщина. Одной из ключевых причин появления этого зла было отсутствие в Советской, а затем Российской армии корпуса профессиональных сержантов. Именно старослужащие де-факто выполняли функции, формально закрепленные за младшими командирами. В связи с планами Министерства обороны комплектовать сержантский состав исключительно из профессионалов, а также с учетом вероятного создания военной полиции появляется надежда ликвидировать этот порок.