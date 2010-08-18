Поменьше тягот и лишений…

По предложению министра обороны России в Вооруженных силах для военнослужащих по призыву будет введена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными, а за приготовление пищи для личного состава, уборку территории и помещений в военных городках возьмутся гражданские лица.

В Минобороны также хотят изменить действующий в армии распорядок дня, сделав подъем в 7.00, а отбой – в 23.00 (сейчас – 6.00 и 22.00 соответственно). Кроме того, планируется выделить дополнительный час для послеобеденного отдыха. В дальних гарнизонах срочники смогут использовать накопившиеся выходные в виде дополнительного отпуска.

Между тем традиционно в Советской/Российской армии в жизни солдата было много такого, что служило исключительно средством создания дополнительных мучений. Даже выражение Суворова «Тяжело в учении – легко в бою» в наших Вооруженных силах трактовалось искаженно. Солдатам пытались привить навыки, которые закрепить нельзя по самой природе человека. Например, на маневрах пытались научить бойцов по несколько суток не спать, таскать на себе по 60–70 кг снаряжения и амуниции (взамен своевременной подачи на поле боя материальных средств), «не бояться» трескучего мороза (что куда проще поставки зимнего обмундирования).

И по сей день в повседневной мирной армейской жизни живет и здравствует еще немало разного рода мелких издевательств. Например, выравнивание одеял на солдатских постелях строго по полоскам, придание подушкам какой-то совершенно необыкновенной кубической формы, отскребывание казарменных полов битыми стеклами до белого цвета. Естественно, способность дать отпор врагу это никак не повышало, а времени занимало уйму. Если к этому добавить заготовку овощей и прочие хозработы, то на боевую подготовку времени не оставалось совершенно. Может, поэтому и любая война застает отечественную армию врасплох.

Однако меры Минобороны по преодолению этих явлений и по гуманизации воинской службы вызывают зубовный скрежет у иных российских экс-военачальников, парламентариев, политиков и публицистов. Вполне возможно, что большая часть критиков Анатолия Сердюкова никогда не проходила срочной службы. Ведь это очень модно у нас – действовать по принципу: не читал, но осуждаю, не смотрел, но не понравилось.