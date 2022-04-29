Оружейные компании США заинтересованы в продолжении кризиса на Украине и в Европе

Аргументы Недели → ВПК 13+

29 апреля 2022, 11:08

Российско-украинский конфликт может стать источником беспрецедентного обогащения для американского ВПК. Оружейные компании США лоббируют затягивание конфликта, поскольку поставки вооружения на Украину приносят миллиардные прибыли. Однако основной расчёт делается на предстоящую милитаризацию Европы. В рамках этого проекта Пентагон попросил производителей оружия до 6 мая предоставить краткие справки о типах производимых вооружений. На базе этой информации планируется формировать в дальнейшем запросы на поставки.



Проводимая Белым домом политика поддержки Украины финансами и оружием для оборонных концернов США открывает большие перспективы. На эти цели уже выделено $3,2 млрд, прибыль компаний Lockheed Martin и Raytheon выросла на 15%. Однако ставка делается на страх ЕС перед российской агрессией, что потребует масштабного обновления вооружений в странах Евросоюза. Например, Германия, несколько десятилетий придерживавшаяся принципов пацифизма, уже заказала у американцев истребители F-35 в рамках перевооружения собственной армии.



Увеличение поставок на Украину и в Европу – не единственная выгода для ВПК Америки. Планируется также модернизация вооружений, расширение производства. В частности, представители Минобороны США заявляют о необходимости заменить ракеты Stinger следующим поколением ПЗРК.