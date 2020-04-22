Коронавирус улучшил позиции российской военной промышленности на фоне конкурентов

Аргументы Недели → ВПК 13+

22 апреля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Несмотря на «месячник самоизоляции» (который, похоже, продлят), многие стратегически важные предприятия в России продолжают работать. Большая часть ОПК под этот критерий подпадает. Тем не менее во время первой недели объявленного карантина на них было лишь 5–10% работников, которые выполняли самые срочные работы по гособоронзаказу или экспортным контрактам в стадии скорой отгрузки. Но постепенно процент работающих вырос после того, как ограничения были ослаблены.



На заводах «Вертолёты России» в первой декаде апреля работало менее трети персонала, а к 20-м числам апреля – уже 75%. Остальных пока будут держать на удалёнке.



У ракетно-космической промышленности возникли свои проблемы. Мало того что три «Протона-М» вернули на завод из-за важных деталей, выпущенных 5 лет назад с браком, мало того что ряд запусков аппаратов перенесён из-за карантина. Так ещё и зависли с десяток, если не больше, «Союзов», зарезервированных под кластерные пуски с 34–36 британскими спутниками OneWeb для дешёвого высокоскоростного Интернета. Компания заявила о банкротстве из-за проблем с банком, с которым не удалось договориться о перекредитовании во время эпидемии. Причём 4 ракеты и запуска эта фирма нам уже оплатила, равно как пуски нашими же ракетами с французского Куру.



В военном судостроении работы идут без особых отличий от графика. В конце марта Главному управлению глубоководных исследований ВМФ, этой самой засекреченной организации на флоте, было передано океанографическое исследовательское судно «Академик Александров». Готовится к спуску в мае и первый «специализированный» подводный носитель «Посейдонов» – атомный подводный крейсер спецназначения «Хабаровск». В конце апреля состоится массовая закладка крупных кораблей для флота – их будет сразу 6 штук. В Крыму на заводе «Залив» заложат сразу 2 универсальных десантных корабля, водоизмещением 25 тыс. тонн и несущих 1000 человек десанта с танками и бронетехникой, десантные катера на воздушной подушке и 20 боевых и транспортных вертолётов. Назовут их «Владивосток» и «Севастополь». В Северодвинске заложат два дополнительных атомных подводных крейсера проекта 885М «Ясень-М». В мае начнётся строительство двух последних РПКСН типа «Борей-А». Их закладка планировалась на День Победы. Вообще в этом году не только закладок, но и передач флоту крупных кораблей будет немало. Вряд ли эпидемия сильно испортит дело – только подводных кораблей должно быть не менее четырёх.



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