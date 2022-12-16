Мексиканский дом труб: необъяснимый злой рок или банальная невнимательность родителей?

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16 декабря 2022, 16:07 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Мексике есть одна интересная легенда, связанная с таинственным домом в городе Монтерей. Это заброшенное здание нередко именуют «домом-трупом», другое название - дом труб. Сооружение построили ещё в 1970-х годах, но там никто никогда не жил. С улицы этот дом выглядит как нечто, созданное из бетонных труб. Вокруг этого здания ходит легенда.

Согласно местной мифологии, дом построила богатая пара, у которой была парализованная дочь. Отец хотел сделать особенное сооружение, которое подходило бы для людей с ограниченными возможностями. В проект дома включили пандусы, которые вели от одного этажа к другому. Строительство было начато вполне успешно. Но однажды пришёл злой рок. Девочка захотела взглянуть на дом во всей его красе. Она стала кататься на этих пандусах, пока родители занялись другими делами. И вдруг её инвалидное кресло со всей скорости понеслось вниз по пандусу. Несчастная не смогла остановить коляску и вылетела в окно, после чего насмерть разбилась.

Годы спустя здание выставили на продажу. Никто не хотел его покупать, учитывая печальную историю. И вот спустя время, клиенты нашлись. Они приехали смотреть дом вместе с маленьким сыном. И пока супруги рассматривали сооружение, мальчик поднялся наверх. Через некоторое время родители услышали крик. Это кричал их маленький сын. Когда они прибежали, то увидели, как он дерётся с неизвестной девочкой. Она ловко схватила ребёнка и выбросила в окно. Мальчик умер, а загадочную девочку так и не нашли. Вот из-за чего тот самый дом и называют «трупом», из-за наличия там сверхъестественной силы, объяснить существование которой никто не может.