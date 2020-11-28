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Василиса Володина рассказала, что ждет знаки зодиака в последнем месяце уходящего года

, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Василиса Володина рассказала, что ждет знаки зодиака в последнем месяце уходящего года
фото: pixabey

Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет знаки зодиака в последнем месяце уходящего года. Так, по словам астролога, единственная битва, которая предстоит Овнам в декабре, — с собственной самокритичностью. Все остальные станут лишь зрителями мощной внутренней борьбы.

Она сообщила, что Тельцам следует позволить себе плыть по течению перед важным карьерным стартом, Близнецам посоветовала в декабре полагаться только на свои силы, так как помощь со стороны будет недоступна. Раки ощутят прилив сил только к самым новогодним праздникам. До этого им придется искать дополнительные источники энергии: питание, отдых, задушевное общение с близкими, - передает Володина.

Также астролог предупредила Львов, которые могут последовать за духом приключений и жаждой трат, что нужно быть аккуратнее. Девам Василиса Володина порекомендовала не взваливать все заботы по подготовке к празднику на себя. Дела можно делегировать, а самому отказаться от лишней нагрузки. Время лучше уделить близким.

Весам астролог посоветовала делать в декабре ставку на хорошо знакомое, проверенное, привычное во всем, а Скорпионам нужно лучше следить за кошельком в первой половине месяца.

Для Стрельцов пришло время двигаться вперед. Будущее будет сбивать с толку, а настоящее просветление наступит после 21 декабря. Козерогам Василиса посоветовала не терять бодрости, но и на многое не замахиваться.

Водолеям нужно продолжать работать в том же духе, только с большей уверенностью и трудолюбием. Именно в декабре они создают новую среду для всех.

Василиса Володина также рассказала, что в декабре неожиданности, связанные с работой, в значительной мере поменяют стратегию Рыб на долгое время, сообщает издание "Вечерняя Москва".

ЕСт

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