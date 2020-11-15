По мнению шаманов, коронавирус пойдет на спад после летнего солнцестояния

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15 ноября 2020, 04:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

Фото: Pixabay

Экстрасенсы, астрологи и шаманы пытаются предсказать, что нас ждет в следующем году в связи с пандемией. На первую половину года прогнозы не очень утешительные.

«Предстоящая зима легкой не будет, поэтому надо запастись терпением. Особенно осторожными надо быть в январе. В этот период особую угрозу здоровью и жизни многих представляют стихии воздуха и огня – то есть, повышен риск переохлаждений и пожаров», - считает шаман Карагай. В то же время он уверен, что 2021 год будет однозначно легче.

«Вполне вероятны новые вспышки заболеваемости, но только в первой половине года: после летнего солнцестояния (21 июня в 06:32 утра по московскому времени) болезнь пойдет на спад», - заявил Карагай.

Тувинская шаманка Айсу Хомушку напомнила, что бык – животное консервативное и домашнее, поэтому он только порадуется, если все в новогоднюю ночь останутся дома с семьей. Хомушку считает, что благополучие в новом году обретут те, кто расслабится и сможет искренне наслаждаться возможностью сократить социальные контакты.