Астрологи и прорицатели пророчат России потрясения​

Аргументы Недели → Непознанное 13+

13 ноября 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

2020 год подходит к концу. Всего полтора месяца – и на дворе уже Новый 2021-й. Но каким он будет для нас и для всей России?

На 2020-й тоже было множество положительных прогнозов. Лишь только редкие астрологи говорили о надвигающейся буре. К примеру, в «Белых облаках» в центре Москвы появилась странная женщина, утверждавшая, что очень скоро ситуация в мире изменится, и совсем не к лучшему. Астролог не стала пиарить себя, а рассказала о грядущем лишь маленькой группе людей. Своё имя она тоже просила не упоминать. Она заявила, что мир перевернётся с ног на голову, многие члены правительств разных государств будут болеть и умирать, а затем произойдут природные катастрофы. Всё, что она говорила – сбылось. Но при этом она не забыла сообщить о хорошем конце. По её прогнозам, год должен закончиться победой сил Света. Только вот пока что эти пророчества не слишком сбываются. Катастрофы и бедствия всё идут, а Свет что-то не спешит пока на помощь землянам. Но в любом случае, поживём-увидим. Может быть, всё и сбудется, только ближе к Рождеству.

Теперь коснёмся вопросов о 2021 годе. Если та женщина из «Белых облаков» была вполне оптимистична насчёт окончания «презлобного 20-го», то другие астрологи и даже простые смертные аналитики говорят об обратном. Материалисты уверены, что мир не только не войдёт в новую эпоху Света, но и напротив, погрузится во тьму веков. Эксперты и политологи уже заявляют, что 2021 будет ничем не лучше 20-го. Коронавирус по-прежнему не утихнет, войны и восстания будут продолжаться, да ещё может добавиться суровый экономический кризис. Мировая экономика может треснуть, как разбитое яйцо. Она и так напряжена до предела из-за разрастающейся пандемии. Ну а что до «звездочётов» и «адептов магии», то многие из известных экспертов так же не слишком радуются наступлению 2021-го. 2021 год – это год Металлического Белого Быка. Но корова и бык ещё не означают плодородие. В конечном счёте, разъярённый бык способен нести смерть всему живому.

Многие астрологи и прорицатели прогнозировали планете целую пятилетку бедствий. По предсказаниям Нострадамуса, например, все эти катастрофы не утихнут, как минимум, до 2025 года. Великий провидец даже считал, что начнётся всеобщая война народов, в данном случае – та самая Третья мировая. Бедствия в 2021 году могут множиться и усиливаться. Вполне вероятно прогрессирование «ковида», если, конечно, вакцина окажется неэффективной.

Пророчества Ванги на 2021-й мы не берём, так как она упоминала именно «год пяти двоек». Всё, что пишется про целую линию прогнозов якобы до 5079 года – это, как правило, сплошная фальшивка. Согласно восточному гороскопу, всё будет зависеть от каждого человека, от его внутренней силы. Не стоит забывать, что бык не терпит слабостей. Только сильные, волевые и целеустремлённые будут одерживать победу в следующем году. Те же, кто поддастся слабости, могут и не устоять. Грядущий 2021 год вполне можно назвать одним из «дерзких» годов в истории человечества.

Насчёт России и общей политической ситуации в 2021 году очень трудно сказать что-то точное. Оппозиционно настроенные астрологи пророчат нашей стране гражданскую войну и даже полный крах. В интернет проскочили сведения, что и знаменитая прорицательница из «Давай поженимся» Василиса Володина тоже сообщила о грядущих междоусобицах в стране. Также было заявлено, что положение может спасти новый национальный лидер, который объединит государство под своим знаменем. Прорицательница Светлана Драган тоже напророчила смену руководства в РФ, причём полную и безоговорочную. По её словам, это может случиться уже в конце 2021 года. Также она сообщила, что новое правительство исправит все ошибки старого и доведёт Россию до положения самой успешной страны мира. Украинские астрологи в основном прогнозируют полный развал РФ и раскол на несколько отдельных государств. Во всяком случае, астролог Влад Росс заявлял именно об этом. По его мнению, Владимир Путин не сможет сохранить РФ в целости из-за ошибок в управлении, и это приведёт к политическому коллапсу. Низкие цены на нефть и газ могут привести к восстаниям. Михаил Левин тоже уверен, что 2021 год станет последним этапом Путинского правления. Массовые волнения могут привести к смене политического устройства в РФ. Нет почти ни одного прорицателя, который бы напророчил России светлое будущее. Но это вовсе не означает, что всему этому стоит верить стопроцентно.

На деле – знаменитых астрологов попросту не бывает. Как уже было заявлено в начале статьи, люди, обладающие реальными сверхспособностями, никогда не пиарятся и не кричат о своих возможностях на весь мир. Поэтому те, кто разглагольствует на собственных ютуб-каналах или выступает по ТВ, как правило, обычные пиарщики и любители покрасоваться. А вот настоящие астрологи и экстрасенсы предпочитают не показываться на вид. Женщина, которая побывала в «Белых облаках» в конце декабря 2019-го, судя по всему, и правда обладала чем-то, вроде провидения. Почти всё, о чём она сообщила людям, действительно сбылось. Но всё же она была позитивна насчёт окончания 2020-го и ничего не говорила ни про какие развалы в России. Более того, многие российские эзотерики тоже уверены, что 2021-й станет началом Новой Эры, которая не будет для людей тёмной. Проходят сведения об окончания десятилетия безумия (2010-2020) и о начале эпохи восстановления. Трудно сейчас сказать, кто из всех этих людей, в итоге окажется правым. Скорее всего, правда здесь где-то посередине. Поэтому не стоит предаваться никакому пессимизму. Лучше жить и наблюдать за собой, веря лишь в свои собственные силы. Не стоит забывать, что каждый человек – и есть истинный хозяин своей судьбы.