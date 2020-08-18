Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Непознанное 13+

Астрологи рассказали о том, что почувствуют все знаки зодиака в Новолуние

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Астрологи рассказали о том, что почувствуют все знаки зодиака в Новолуние
фото: pixabey

Астрологи рассказали, что 19 августа наступит Новолуние во Льве. Оно принесет новую энергию и наполнит все знаки зодиака вдохновением. Эксперты отмечают, что в этот день полезно просыпаться на рассвете. 

Новая Луна в августе покровительствует ярким личностям и тем, кто от всего сердца желает, чтобы начинания принесли счастье. В личной жизни у всех знаков зодиака проявится нежность, заботливость, преданность. Чтобы избежать недоразумений, не позволяйте эмоциям полностью контролировать поведение и не будьте собственниками.

ЕСт

В мире

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

В штабе Тихановской ответили на вопрос о гарантиях неприкосновенности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может быть подвергнут уголовному преследованию, заявила в эфире «Эха Москвы» доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью