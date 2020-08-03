В Сети обсуждают паранормальное явление на одном из онлайн-уроков

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3 августа 2020, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

призрак, фото: pixabay.com

В соцсетях появилась видеозапись онлайн-урока школьного учителя. Урок начался как обычно, но едва мексиканский преподаватель успел поздороваться с аудиторией — начались странности.

Ученики сообщили педагогу, что за его спиной что-то есть. Он им сначала не поверил, ведь в доме был он один с собакой, которая вдруг начала скулить. Педагог попросил прислать видео того, что ребята увидели. За ним было бледное лицо девочки. Учитель был не рад такому необычному жильцу и заявил, что если это еще раз повторится, он переедет из своего дома.