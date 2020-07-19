«Несси больше нет». Лох-Несское чудовище, возможно, уже умерло

Аргументы Недели → Непознанное 13+

19 июля 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Исследователи и любители всевозможных секретов до сих пор занимаются вопросами существования Несси, таинственного шотландского чудовища. По древним легендам, это странное существо обитает в глубинах Лох-Несского озера, находящегося неподалёку от города Инвернесс.

Об этом неведомом монстре заговорили ещё римские легионеры, пытавшиеся покорить земли Кельтской Британии в начале нашей эры. Местные народы (в основном скотты, пикты и каледонцы) нередко зарисовывали на камнях различных животных, с которыми они сталкивались во время охоты. На одном из камней было найдено изображение загадочного существа, больше похожего на громадного тюленя и ярко выделявшегося длинной шеей. Пикты опасались этого зверя и сторонились озера Лох-Несс. Они утверждали, что в озере прячется исполинского размера создание, уничтожающее всё на своём пути. Римляне, побывавшие в тех местах, подтверждали сказанное кельтами.

В VI веке о таинственном звере заговорил уже христианский святой, известный под именем Колумба (или Кримтанн). Он являлся не только проповедником новой веры, но и внуком ирландского короля Фергуса Длинноголового. Ещё живя в родной Ирландии (Эйре) он основал несколько монастырей и активно участвовал в христианизации населения. Колумба активно пытался обратить в христианство не только соплеменников, но и жителей Каледонии. В 565 году он крестил пиктского короля Бруде I. Проповеднику удосужилось побывать у озера Лох-Несс, славящегося своими древними тайнами. Местные жители утверждали, что в озере обитает таинственный Нисаг, ненасытный плотоядный монстр. Его страшились не только в прибрежных деревнях Лох-Несса, но и в далёких селениях. Чудовище нередко вылезало из воды и нападало на местных обитателей. Пикты оборонялись всем, чем только можно. По словам Святого Колумбы, монстр обладал гигантскими размерами и больше походил на лягушку. Проповеднику удалось отогнать чудовище молитвами и спасти поселенцев от гибели.

Впоследствии, о таинственном монстре упоминалось в средневековых хрониках и в сведениях поздней эпохи. Шотландцы всегда опасались древнего озера, считая, что Нисаг может наблюдать за ними из-под воды. Матери нередко пугали монстром детей, убеждая их не ходить к Лох-Нессу. От этого появились легенды о Келли, водяном демоне, утаскивающего людей в глубины. Келли описывали как огромного коня с маленькой головой, но с длинной шеей, выглядывающего из озера.

Когда демон видел одинокого путника, неспешно бродящего у берегов Лох-Несса, он сразу же показывался на вид и пристально глядел тому в лицо. Завороженный путешественник начинал полагать, что Келли хочет перевезти его через озеро на другую сторону. Тогда монстр набрасывался на несчастную жертву и утаскивал её в своё логово. В более позднюю эпоху сведения о чудовищах Лох-Несса стали приравниваться к легендам и сказкам. Чудовище не показывалось на вид целые столетия. Но в конце 19-го века и в особенности в 30-х годах о Лох-Несском создании заговорили снова. В 1933 году его описывали уже не как длинношеего коня, а как громадного крокодила с короткой головой. Вплоть до конца 50-х годов ХХ века Лох-Несская тайна стала настоящим ажиотажем. О чудище писали в газетах, рассказывали множество историй. Информагенствам поступали даже фотографии таинственного создания. Однако ничего из этого так и не было одобрено официальным учёным сообществом. «Доказательства» объявили недостаточными.

На сегодня Лох-Несская загадка всё ещё очень актуальна для любителей тайн. Официальных доказательств существования Несси до сих пор не имеется. Большинство учёных считает чудовище лишь плодом человеческого воображения. Однако есть и те, кто всерьёз доверяет древним мифам. Тем более, что само создание не раз изображалось пиктами на камнях. В те времена ещё не существовало никакого жанра «фэнтези», да и местные жители, как правило, рисовали лишь то, что видели воочию. Подобных чудовищ не существовало даже в пиктской мифологии. Посему сторонники существования монстра, считают сведения Святого Колумбы за истину. Вопрос происхождения Несси вызывает множество дискуссий даже у любителей древних тайн. Одни говорят про возможного реликтового динозавра, вроде плезиозавра, сохранившегося со времён падения астероида. Другие утверждают, что здесь имеется ввиду неизвестный криптид, который ещё не был обнаружен учёным сообществом. Третьи заявляют про монстра инопланетного происхождения. Но всё же в результате сканирования Лох-Несса и тщательного осмотра ничего сверхъестественного так и не было обнаружено.

Многие забывают, что вымирающие звери на нашей планете далеко не вечны. Есть теория, гласящая о том, что таинственный Несси уже давно покинул этот мир. Существование реликтовых созданий на Земле вполне возможно, никто не спорит. Планета ещё до сих пор не изучена. Не исследованы даже океанические просторы, на глубине которых можно найти много всего интересного. Вероятнее всего, в Лох-Нессе действительно обитало какое-то древнее создание, но время всё-таки взяло своё. Чудовище могло попросту состариться и умереть. В таком случае его останки на дне озера быстро бы затянулись в ил. А уж исследовать глубины Лох-Несса едва ли кто-нибудь решится, во всяком случае в ближайшее время.