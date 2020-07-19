Сигналы из космоса : таинственные послания озадачили ученых

Аргументы Недели → Непознанное 13+

19 июля 2020, 00:10 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Ещё в 2007 году мировые сообщества учёных всерьёз озаботились вопросами странных сигналов, поступающих с далёких глубин космоса. Никто до сих пор не может понять, что же стало причиной подобных явлений.

Исследователи заявляют, что сигналы испускают мощнейшую энергию, намного превышающую солнечную. Длятся они всего лишь несколько миллисекунд. Эксперты считают, что таинственные источники поступаемых сигналов могут представлять собой гигантские звёзды или чёрные дыры. Возможен также вариант со Сверхновыми, нейтронными или рождающимися звёздами. Но есть и люди, которые всерьёз полагают, что с нашей цивилизацией пытаются связаться неизвестные существа.

Буквально в этом году учёные достигли определённых успехов в изучении загадочных повторяющихся сигналов. В феврале 2020-го на страницах интернет-изданий сообщалось, что исследователям снова удалось поймать источники радиоволн с некоторой периодичностью. Уже в июне учёные обнаружили, что сигналы повторяются с периодичностью в 157 дней. Их точное происхождение по-прежнему не установлено. Однако источник, по словам экспертов, может быть удалён от Земли на расстоянии в сотни миллионов световых лет. Он находится на другом конце спиральной галактики. Исследователи полагают, что столкнулись с нейтронной звездой, испытывающей прецессию. Есть также вероятность, что речь идёт о гигантской сверхмассивной чёрной дыре, каким-то образом соприкасающейся с нейтронной звездой. Пока что всё ограничивается лишь теориями и домыслами.

Конспирологи и уфологи же находятся в полной уверенности, что с нами пытаются связаться неизвестные существа. По словам некоторых искателей пришельцев, инопланетяне хотят о чём-то нас предупредить. Неизвестно точно, что же именно они пытаются сказать всему человечеству. Отдельные уфологи даже полагают, что сущности среди звёзд прекрасно осведомлены о том, что сейчас происходит на планете, и в частности о коронавирусном распространении. Возможно, в будущем мы наконец-то узнаем все ответы. Учёные активно работают над точным выявлением источника сигналов. Если это действительно другая цивилизация, то она несомненно проявит себя уже в ближайшее время.