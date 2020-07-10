Тамара Глоба рассказала о судьбоносной дате для трех знаков зодиака

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10 июля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

В период с 9 по 19 июля представителей трех знаков зодиака ждут судьбоносные события в жизни. Об этом заявила астролог Тамара Глоба. Речь идет о Стрельцах, Рыбах и Овнах. В указанный период им стоит проявить особую осторожность.

Астролог подчеркнул, что не стоит бояться перемен. По ее словам, в это время множество препятствий встретится на пути всех людей, но преодолеть их возможно. Это время может принести много слез и расставаний, но не стоит ждать чего-то странного или неожиданного.