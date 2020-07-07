Все новости >>

Аргументы Недели Непознанное 13+

Музыкальный критик предложил сажать на карантин любителей астрологии в период ретроградного Меркурия

, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Музыкальный критик предложил сажать на карантин любителей астрологии в период ретроградного Меркурия
фото: pixabey

Одна московская клиника запретила вход для клиентов, чей знак зодиака- скорпион, аргументировав свое решение тем, что в данный момент "Ретроградный Меркурий находится в созвездии Рака".

Музыкальны критик Илья Легостаев посмеялся над таким решением и предложил сажать на карантин любителей астрологии в период ретроградного Меркурия. 

"Пора называть астрофобию новой болезнью. И в случае необходимости объявлять карантин", - иронично отметил музыкальный критик. 

СЕ

Экономика

Японский экономист объяснил устойчивость российской экономики при пандемии COVID-19

Японский экономист объяснил устойчивость российской экономики при пандемии COVID-19

Японский экономист Юсукэ Оцубо объяснил, почему экономика России оказалась устойчивой при пандемии коронавируса нового типа. По словам эксперта, у РФ есть мощные производственные потенциалы.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью