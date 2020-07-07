Музыкальный критик предложил сажать на карантин любителей астрологии в период ретроградного Меркурия

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7 июля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Одна московская клиника запретила вход для клиентов, чей знак зодиака- скорпион, аргументировав свое решение тем, что в данный момент "Ретроградный Меркурий находится в созвездии Рака".

Музыкальны критик Илья Легостаев посмеялся над таким решением и предложил сажать на карантин любителей астрологии в период ретроградного Меркурия.

"Пора называть астрофобию новой болезнью. И в случае необходимости объявлять карантин", - иронично отметил музыкальный критик.