Пользователи нашли на фото в захламлённой квартире «приведение» среди мусора

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6 июня 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reddit

фото: человек удивляется, pixabay.com

В Интернете разместили снимок нуждающейся в генеральной уборке квартиры. Однако один из комментаторов обратил внимание не на кучу мусора и хлама, а на «мистическое явление».

«Похоже, что на заднем плане рядом с кучей одежды стоит призрак маленького мальчика в костюме и галстуке... или это вижу только я?», - высказал он.

При этом на фотографии была изображена женщина, которая сидела среди беспорядка с безразличным лицом, а визу была оставлена подпись, скорее всего, супруга: «Работаю 12 часов в день, прихожу домой, а тут это». Сначала они активно критиковали саму ситуацию, но после высказывания подписчика все переключились на обсуждение «призрака», отметив, что действительно видят мальчика в костюме, который стоит рядом с кучей одежды. Однако другие заявили, что это просто фотошоп.

Кто-то даже проанализировал слова автора снимка, предположив, что он имел в виду не бардак, а «приведение».