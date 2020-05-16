Тысячи жителей бразильского города Пау Гранде увидели падающее в озеро НЛО

Аргументы Недели → Непознанное 13+

16 мая 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Бразилии серьезный переполох. Тысячи жителей города Пау Гранде увидели падающее в озеро НЛО. Позже появились сообщения, что неопознанный объект сбили бразильские ВВС.

Люди бросились к месту падения, а там отстреливаются военные, никого не пускают и сбивают гражданские дроны. Жители сообщают, что военные начали настойчиво расспрашивать людей о том, что они успели увидеть. Позже у них забрали мобильные телефоны, отключили интернет и антенны мобильной связи во всей округе.

Даже спустя несколько дней после происшествия военные все ещё контролируют это место, патрулируя его на вертолетах.