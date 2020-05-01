Российские ученые разгадали тайну Тунгусского метеорита

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1 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

30 июня 1908 года над Сибирью в районе реки Подкаменная Тунгуска произошло событие, причины которого до сих пор не были установлены. Ученые из Красноярска рассчитали траекторию и массу космического объекта, в 30 нешних действующих на него сил и изменений начальной скорости, чтобы выяснить, что же это было.

Российские ученые считают, что катастрофические разрушения в Сибири возникли после прохождения через атмосферу Земли железного астероида. Деревья в тайге повалили ударные волны, падения метеорита не было. Эта гипотеза противоречит распространенному мнению, что Тунгусское событие было следствием падения состоявшего из льда ядра кометы.

По расчетам ученых, Тунгусское тело не могло состоять из камня или льда, поскольку низкая прочность этих неоднородных материалов приводит к быстрому разрушению таких тел в атмосфере в условиях колоссального аэродинамического давления. Исследователи отмечают, что Тунгусский феномен был вызван железным астероидом размером до 200 метров. Он мог пройти сквозь атмосферу Земли на высоте около 15 километров со скоростью порядка 20 километров в секунду. Затем астероид продолжил движение по околосолнечной орбите, потеряв почти половину своей начальной массы, которая могла превышать три миллиона тонн.

Предполагается, что объект создал ударную волну, способную повалить деревья на площади более полутора тысяч квадратных километров, не оставив на поверхности Земли никаких следов исходного тела. Ученые полагают, что сферическая ударная волна возникла из-за резкого роста скорости испарения астероида при приближении к эпицентру в верхних слоях тропосферы.