Российские ученые разгадали тайну Тунгусского метеорита

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Губернатор Воронежской области во время встречи с Путиным в 10 раз завысил смету на строительство больницы
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1 мая 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]
Губернатор Воронежской области во время встречи с Путиным в 10 раз завысил смету на строительство больницы
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Олег Фочкин
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
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