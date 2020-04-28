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Российский космонавт прокомментировал публикацию Пентагоном «видео с НЛО»

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Российский космонавт прокомментировал публикацию Пентагоном «видео с НЛО»
летающая тарелка, pixabay.com
Российский космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев прокомментировал публикацию видео с НЛО, обнародованную ранее Пентагоном. В оборонном ведомстве США заверили, что ролик является подлинным.
 
Сураев подчеркнул, что "слабо верит" в то, что инопланетяне посещают Землю на своих космических кораблях, однако не исключил, что на видео действительно запечатлена "какая-то тарелка". Космонавт добавил, что по видеозаписи сложно понять, что именно удалось заснять – там видны только контуры.
 
Максим Сураев уточнил, что лично не видел НЛО во время своих космических полетов.
ЕТ

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