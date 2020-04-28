Российский космонавт прокомментировал публикацию Пентагоном «видео с НЛО»

Российский космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев прокомментировал публикацию видео с НЛО, обнародованную ранее Пентагоном. В оборонном ведомстве США заверили, что ролик является подлинным.

Сураев подчеркнул, что "слабо верит" в то, что инопланетяне посещают Землю на своих космических кораблях, однако не исключил, что на видео действительно запечатлена "какая-то тарелка". Космонавт добавил, что по видеозаписи сложно понять, что именно удалось заснять – там видны только контуры.