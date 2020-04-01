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Астрологи предупредили, что скоро настанет лучший день в году

, 12:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

Астрологи предупредили, что скоро настанет лучший день в году
Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, что в этом месяце настанет лучший день в году. Однако перед ним будет очень сложный период в первой половине месяца. Специалисты предупреждают, что проблемы, навалившиеся за две ближайшие недели, сойдут на нет к середине месяца.

Астрологи объясняют, что 26 апреля Луна и Солнце перейдут в знаки своей экзальтации, и это положение совпадет с третьими лунными сутками. Этот день принесет с собой благоприятные перемены.

Специалисты советуют заранее подготовиться к лучшему дню года и продумать, в каких делах хочется достичь наибольшего успеха. Также в этот день необходимо настроиться на позитив.

АБ
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