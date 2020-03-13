Загадка Подводных Империй. Атлантида существует?

Аргументы Недели → Непознанное 13+

13 марта 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Фото: соцсети

Некоторые неуместные артефакты не всегда полны фальшивок. Есть среди них и те, что действительно вызывает недоумение. От этого и рождаются всякие теории о древнейших працивилизациях людей. Некоторые верят, что задолго до нашей цивилизации были и другие развитые культуры, уровень технологий которых едва ли не превышал современный.

Ещё проходят теории про величайшее могущество тех былых империй и их возможное наследие, до сих пор сохранившееся на планете. Особенно много загадок в районе Тихого и Атлантического океанов. В Тихом Океане так вообще каждый остров – сплошная загадка. Очень завораживают легенды о древнем народе, населявшем исчезнувший материк, названный Пацифидой или континентом Му. Некоторые полинезийские племена ясно говорят о существовании подобного материка в их мифологии. Они верят, что когда-то их острова были частью огромной большой земли, на которой жили их предки и строили великие города.

Но если на глубине Тихого океана пока ничего не нашли, то то же самое нельзя сказать про ситуация в районе Кубы. В 2001 году на изображении эхолота были распознаны странные сооружения, находящиеся на глубине океана. По словам учёных, они обнаружили подводный город, больше похожий на наследие культуры Майя. Но многие профессора отказались верить в эту находку, сочтя её за ошибку приборов. Ведь если города и правда были построены индейскими цивилизациями, то на такой глубине они попросту не могли оказаться за столь маленькое время. По точным подсчётам, эти города могли погрузиться под воду только по прошествии 50 тысяч лет. А значит, сооружения едва ли могут приписываться культуре майя. Что было с человечеством за полсотни тысяч лет до нашей эры? По общепризнанной науке, люди толком и не существовали. Древние кроманьонцы вели безжалостную борьбу со звероподобными неандертальцами. Ни одна наука пока не признала существование працивилизаций. Если город действительно был создан 50 тысяч лет назад, скорее всего это и есть та самая Атлантида, которую так долго ищут по всей Земле. Но большая часть учёных стала склоняться к тому, что эти так называемые «постройки» - на деле всего лишь естественные образования, ошибочно принимаемые за артефакты древности.

В любом случае, это было и остаётся одной из неразгаданных тайн планеты. Что же потом предприняли учёные в плане исследования подводного города – никто не знает. Возможно, это было засекречено правительством США, потому что информация о находке перестала поступать в СМИ. Но если секретность и правда имеется, значит обнаруженные сооружения – это едва ли природные образования.