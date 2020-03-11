Мистические места Москвы

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11 марта 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели», Лилиана Утемишева ]

Мистическая Москва, фото: соцсети

В Москве масса старых заброшенных зданий. Практически все из них хранят в себе историю.

Москва старинный город. Многие из нас ежедневно проходят мимо пугающих мистических мест, о которых рассказывают легенды.

Дом с привидениями на Мясницкой 17

Многоэтажный дом был возведен еще до революции. Но главная достопримечательность здания не архитектурная. Считается, что здесь обитает привидение.

В особняке на Мясницкой жила семья Кусковниковых. Супруги славились накопительством денег. На время отъездов, все сокровища они брали с собой. Но однажды шкатулку с богатствами спрятали в камине и уехали. Дворецкий, не зная об этом, решил растопить камин и сжег все сбережения. По приезду, госпожа Кусковникова узнала об этом и упала замертво, а ее муж сошёл с ума. Сегодня в доме располагаются не квартиры, а офисы. С тех пор, работники офиса рассказывают о странном старике, блуждающем по ночным коридорам. Говорят, что встреча с призраком сулит материальные потери.

Дом Берии

Лаврентий Павлович Берия был известным мучителем во времена репрессий. Огромное количество людей подвергалось пыткам и расстрелам по его приказам. За что был расстрелян по приказанию представителей советской власти. Легенда гласит, что несколько раз в месяц к парадной двери подъезжает невидимый автомобиль. Раздается хлопанье открывшейся дверцы и некто выходит из машины. Однако нет ни автомобиля, ни человека – только звуки происходящего. Возможно, это призрак Берии. Фанатам мистики рекомендуется проверить.

Басурманские склепы

В 1771 году Москву охватила эпидемия чумы, которая отправила на тот свет огромное количество людей. С тех пор прошло более двух веков. Единственное, что напоминает сейчас о тех ужасных событиях – Басурманские склепы. Кладбище наполнено готическими скульптурами и католическими надгробиями. На кладбище иногда слышатся странные игры на флейте.

Сухарева башня

В народе здание даже прозвали «Башней колдуна». Во времена Петра I там жил соратник императора, монах по имени Яков Брюс. Жители считали его магом-чернокнижником. О Якове ходили разные небылицы, в том числе, будто он запрятал где-то внутри своего жилища сокровища. В 1934 году большевики снесли здание, чтобы найти их. С тех пор дух монаха скитается рядом с местом, где когда-то стоял его дом, в надежде, что башню отстроят вновь.

Марьина Роща

Примерно до 18 века местность эта почти вся была лесом. Но после вырубки образовалась Марьина роща. В 1743 местную деревеньку Марьино облагородил до неузнаваемости граф Шереметьев. Однако здесь побаивались нечисти и редко ходили по одиночке. Оно и понятно. Согласно народным поверьям, самоубийцы превращались в русалок. И, поэтому, на Семик (третья неделя от Пасхи) приходили к усопшим, к Марьиной роще. Там хоронили умерших без покаяния. В Марьине долго ходили жуткие истории о покойниках, которые прохода не давали одинокому путнику.

Тайны дома Игумнова

Загадочные легенды связаны с домом богатого промышленника на Большой Якиманке. Николая Игумнова. Для его постройки владелец Николай Игумнов пригласил архитектора Николая Поздеева, из Ярославля. Для постройки был выбран псевдорусский стиль. Поздееву удалось соединить многочисленные декоративные детали: живописные шатры, колоколенки, сводчатые арки, колонны. Здание получилось весьма гармоничным, однако московская архитектурная среда не приняла чужака. Игумнов, поддался этим настроениям и отказался оплатить расходы Поздеева. Расстроенный и разоренный архитектор покончил жизнь самоубийством. Легенда гласит, что хозяин поселил в этом сказочном дворце свою любовницу-танцовщицу. Однажды, он узнал об измене и заживо замуровал бедняжку в стене. С тех пор ее призрак бродит по залам особняка, тревожа покой его обитателей.

Парк Кузьминки

Старый и тихий городской парк отлично подходит для романтичных свиданий и семейных прогулок. Его большую часть занимает 300-летняя усадьба Кузьминки. Как все старые парки, этот тоже известен своей историей. Одно жутковатое дерево давно отметило 100-летний юбилей и обзавелось прозвищем «сук смерти». Говорят, что на узловатых ветвях этого зловещего вяза несколько раз находили повесившихся – будто бы дерево нарочно притягивает к себе самоубийц.