Тайна «пирамиды» Гунунг Паданг

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4 марта 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, писатель, блогер ]

Пирамида Гунунг Паданга

Некоторые учёные мужи полагают, что задолго до нашей эры в нашем мире господствовали великие працивилизации, уровень технологий которых превышал даже современный.

Существует огромное количество всевозможных непризнанных артефактов, которые якобы говорят о реальном существовании подобных культур. В науке они не признаются совсем, и именуются «некоторыми неуместными артефактами». Туда же причисляют и таинственную «пирамиду», обнаруженную недавно в Индонезии на острове Ява. «Пирамида» Гунунг Паданга по официальной теории является обычной горой с осколками базальта.

Но сами индонезийцы полагают, что это ещё одно из Великих Чудес Света, возраст которого более 30000 лет. На индонезийском языке слово Гунунг Паданг означает «светлая гора». Для племён, обитающих в окрестностях, эта гора является священной. С этой находкой связана и индонезийская легенда о таинственном царе-оборотне Силаванги, способном превращаться в различных существ и творить настоящие чудеса. Согласно мифам, он правил за 1500 лет до нашей эры и построил на вершине горы Гунунг Паданг свой роскошный дворец.

Большая часть учёных всего мира не признаёт никакое чудо света, связанное с Гунунг Падангом. «Пирамиду» считают самой обычной горой, а раздувание легенд вокруг неё – обыденным людским вымыслом. Официальная наука сразу же отринула любые рассуждения о таинственном артефакте древности. Однако некоторые индонезийцы не только веруют в древнее и чуть ли не божественное происхождение находки, но и считают, что их острова – на деле осколки доисторической Лемурии.

Они даже самих себя именуют потомками великих лемурийцев. Опять же если окунаться в легенды, Лемурия (или континент Му) – это древний мифический материк, который по некоторым сведениям, существовал в пределах Тихого и Индийского океанов. Удивительно ещё и то, что многие полинезийцы и вправду считают, что когда-то острова, на которых они проживали, были значительно больше. К примеру, жители острова Пасхи говорят о том, что когда-то их остров был огромный, а сами они жили не в хижинах, а в огромных каменных городах. Гунунг Паданг навечно останется артефактом, полным легенд и мифов. И возможно, мы ещё не скоро узнаем его настоящую тайну.

В целом острова Тихого Океана полны секретов. Вероятнее всего, эти секреты так и останутся неразгаданными.

Про «пирамиду» сейчас нельзя ничего сказать точно. Эта находка признаётся лишь только индонезийцами. Большой учёный мир не собирается заниматься никакими псевдонаучными теориями, и вряд ли он обратит на это внимание в ближайшие десятилетия.

Вот если бы нашли настоящую пирамиду, полную иероглифов и древних символов, в тех регионах, то тогда это стало бы настоящим фурором. Но пока этого не случилось. И если посмотреть на Гунунг Паданг, то скорее всего – это не более, чем обыденная гора, просто формой своей напоминающая древнее сооружение.

Будем по мере возможности следить за развитием событий в Индонезии и за различными новыми «артефактами». Вдруг и правда, найдут что-нибудь интересное, которое всколыхнёт учёный мир?!