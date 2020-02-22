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Известный уфолог показал видеозапись с "военными" НЛО в небе над Аризоной

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Известный уфолог показал видеозапись с
фото: pixabay.com

Известный ученый Скотт Уоринг опубликовал на своем официальном сайте видеозапись "военного флота" НЛО в небе, сделанную одним из очевидцев в Аризоне, США. На кадрах отчетливо видны яркие огни.

"Флот НЛО появляется в небе один за другим, вероятно, взлетев с подземной базы инопланетян. Они вращаются в форме треугольника - это свидетельствует о том, что они являются военными... Потому что даже военные США требуют формирования эскадрильи и не летать в одиночку", - комментирует ученый.

Видеозапись длится около четырех минут. В течение этого времени огни, образовавшие треугольник в облаках, ведут себя непредсказуемо: один из них "уменьшился" и исчез, второй раскалился до красна и вспыхнул, пропав из виду, а третий, совершив резкий маневр в сторону, на огромной скорости скрылся в облаках.

А в прошлом месяце, как уже сообщали "Аргументы недели", знаменитый тайваньский уфолог опубликовал на своем официальном сайте видеозапись, сделанную в городе Перт, расположенном на юго-западе Австралии на берегу Индийского океана, утверждая, что пожары в Австралии привлекли пристальное внимание НЛО.

АС

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