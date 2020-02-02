02.02-2020: Что значит сегодняшний день?

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2 февраля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Галина Панц-Зайцева

02.02-2020. Магия цифр. Что они могут означать в жизни человека? Просто число? Оказывается, что не все так просто! Специально для «Аргументов Недели» советы руководителя латвийского консультативного центра «Аркадия» Галины Панц-Зайцевой.

«02.02-2020». Любопытная дата выпадает на нашу долю раз в тысячу лет: как ее не записывай, на европейский или американский, или китайский манер, а читается одинаково! И люди, не чуждые мистики и эзотерики, говорят нам, что сегодняшний день – врата, через которые в наш мир хлынет поток изобилия и богатства. И чтобы с ним синхронизироваться, то надо провести его в веселье и движении, в радости и с благополучными людьми, не с нытиками, не с занудами, не со злобными «крокодилами». Человек может не лучиться счастьем – неприятности и горести у всех случаются, но он не должен осознанно портить другим настроение.

Важно находиться в красивом месте, есть вкусную пищу, которая вам нравится, слушать приятную музыку.

И не стоит совершать большие покупки. А, что такое «большая» покупка – судите сами, по вашему кошельку. Мелочи покупать и дарить, а также помогать близким – благотворно. Милостыню подавайте без анализа: достаточно ли нищий – нищ, чтобы вы ему евро подали. Чего уж там, не полцарства отдаете, не будьте в милости своей мелочны (и не только с нищими!) и к вам отданное сторицей вернется!

Сильный сегодня день! Постарайтесь провести его в радости! И врата благоденствия перед вами откроются! Для каждого – свои!

P.S. Не так важно, верите вы в магию или нет – пусть день доставит вам удовольствие! И это уже прекрасно!»