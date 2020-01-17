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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Выложен «прогноз Нострадамуса» об участии России в европейской войне до 2024-го

, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложен «прогноз Нострадамуса» об участии России в европейской войне до 2024-го
Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

России до 2024 года придется поучаствовать в вооруженном конфликте на территории Европы. Об этом говорится в приписываемом Нострадамусу пророчестве, которое разместили в отечественном интернет-сегменте.

«Предсказание Ванги» о первой встрече людей с инопланетянами напомнили в сети

«Предсказание Ванги» о первой встрече людей с инопланетянами напомнили в сети

Как утверждает один из блогеров «Яндекс. Дзен», астролог из Франции якобы предсказал, что зачинщиком войны станет Иран, а под ударом окажутся Греция и другие страны, расположенные на Балканском полуострове. В процитированном посте отмечается, что противостояние затронет и Россию. Чем оно закончится, автор поста не уточнил.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети напомнили «предсказание Ванги» о первом контакте людей с пришельцами.

 

ДЦ

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Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар. Специалист также прокомментировал состояние бюджета страны и уровень внешнего долга.

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар…

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