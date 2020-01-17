Выложен «прогноз Нострадамуса» об участии России в европейской войне до 2024-го

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17 января 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Российский военный, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

России до 2024 года придется поучаствовать в вооруженном конфликте на территории Европы. Об этом говорится в приписываемом Нострадамусу пророчестве, которое разместили в отечественном интернет-сегменте.

Как утверждает один из блогеров «Яндекс. Дзен», астролог из Франции якобы предсказал, что зачинщиком войны станет Иран, а под ударом окажутся Греция и другие страны, расположенные на Балканском полуострове. В процитированном посте отмечается, что противостояние затронет и Россию. Чем оно закончится, автор поста не уточнил.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети напомнили «предсказание Ванги» о первом контакте людей с пришельцами.