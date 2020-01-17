«Предсказание Ванги» о первой встрече людей с инопланетянами напомнили в сети

В интернете снова опубликовали приписываемое Ванге пророчество о первом контакте человечества с представителями внеземных цивилизаций. Материал, посвященный данный теме, появился некоторое время назад в блогосфере.
Как утверждает автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», болгарский медиум якобы спрогнозировала, что встреча с пришельцами произойдет в 2179 году. К людям должны прибыть обитатели некоей планеты Вамфим. В какой звездной системе расположено данное небесное тело, в процитированном посте не указывается.
Ранее в пятницу сообщалось, что в сети «расшифровали» пророчество одесского старца Ионы о вооруженном конфликте на территории Донбасса.