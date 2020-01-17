«Предсказание Ванги» о первой встрече людей с инопланетянами напомнили в сети

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17 января 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Люди в костюмах инопланетян, Jens Kalaene / globallookpress.com

В интернете снова опубликовали приписываемое Ванге пророчество о первом контакте человечества с представителями внеземных цивилизаций. Материал, посвященный данный теме, появился некоторое время назад в блогосфере.

Как утверждает автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», болгарский медиум якобы спрогнозировала, что встреча с пришельцами произойдет в 2179 году. К людям должны прибыть обитатели некоей планеты Вамфим. В какой звездной системе расположено данное небесное тело, в процитированном посте не указывается.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сети «расшифровали» пророчество одесского старца Ионы о вооруженном конфликте на территории Донбасса.