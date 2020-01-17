Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Непознанное 13+

«Предсказание Ванги» о первой встрече людей с инопланетянами напомнили в сети

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

«Предсказание Ванги» о первой встрече людей с инопланетянами напомнили в сети
Люди в костюмах инопланетян, Jens Kalaene / globallookpress.com

В интернете снова опубликовали приписываемое Ванге пророчество о первом контакте человечества с представителями внеземных цивилизаций. Материал, посвященный данный теме, появился некоторое время назад в блогосфере.

Пророчество одесского старца Ионы о войне на Украине «расшифровали» в интернете

Пророчество одесского старца Ионы о войне на Украине «расшифровали» в интернете

Как утверждает автор канала ParanormalLife в «Яндекс. Дзен», болгарский медиум якобы спрогнозировала, что встреча с пришельцами произойдет в 2179 году. К людям должны прибыть обитатели некоей планеты Вамфим. В какой звездной системе расположено данное небесное тело, в процитированном посте не указывается.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сети «расшифровали» пророчество одесского старца Ионы о вооруженном конфликте на территории Донбасса.

 

ДЦ

//картина дня

Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар. Специалист также прокомментировал состояние бюджета страны и уровень внешнего долга.

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан