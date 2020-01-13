Появился «прогноз Нострадамуса» о вторжении пришельцев и Третьей мировой в 2020-м

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13 января 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Люди в костюмах инопланетян, Tschiponnique Skupin / globallookpress.com

Опубликовано приписываемое Нострадамусу пророчество о нападении представителей инопланетных цивилизаций на Землю в 2020 году. Соответствующий материал разместили в отечественной блогосфере.

Как утверждает автор канала «Наука и жизнь» в «Яндекс. Дзен», французский астролог якобы спрогнозировал, что после вторжения пришельцев вспыхнет Третья мировая война. В результате данного конфликта, который продлится непродолжительное время, будут уничтожены два с половиной миллиарда человек, говорится в процитированном посте.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети озвучили предсказание схимонахини Макарии о нашествии китайцев в Россию.