Выложено пророчество православной старицы о нашествии «злых китайцев» на Россию

России в будущем придется столкнуться с нашествием китайцев. Соответствующей точки зрения придерживалась скончавшаяся в 1993 году схимонахиня Макария из Смоленской области, говорится в посте, размещенном в отечественной блогосфере.
Как пишет канал «Правдивые истории» в «Яндекс. Дзен», православная старица предупреждала, что соотечественникам нужно ждать «опасность с Востока». Макария называла жителей Китая «очень злыми людьми» и предсказывала их нашествие.
Ранее в понедельник сообщалось, что интернете озвучили прогноз прозванного «спящим пророком» медиума Эдгара Кейси о будущем, которое уготовано России.