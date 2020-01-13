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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Выложено пророчество православной старицы о нашествии «злых китайцев» на Россию

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Выложено пророчество православной старицы о нашествии «злых китайцев» на Россию
Православная церковь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

России в будущем придется столкнуться с нашествием китайцев. Соответствующей точки зрения придерживалась скончавшаяся в 1993 году схимонахиня Макария из Смоленской области, говорится в посте, размещенном в отечественной блогосфере.

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Как пишет канал «Правдивые истории» в «Яндекс. Дзен», православная старица предупреждала, что соотечественникам нужно ждать «опасность с Востока». Макария называла жителей Китая «очень злыми людьми» и предсказывала их нашествие.

Ранее в понедельник сообщалось, что интернете озвучили прогноз прозванного «спящим пророком» медиума Эдгара Кейси о будущем, которое уготовано России.

 

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