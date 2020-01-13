Предсказание американского «спящего пророка» о будущем России озвучили в сети

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13 января 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Опубликовано предсказание о будущем России, которое сделал в свое время Эдгар Кейси, экстрасенс из Соединенных Штатов. Прогноз медиума, прозванного «спящим пророком», содержится в материале, размещенном в блогосфере.

Кейси полагал, что к 2020 году Россия «обретет дух независимости и свободы», пишет один из авторов «Яндекс. Дзен». В дальнейшем страна должна превратиться в главную силу возрождения человеческой цивилизации. Ее центром будет Сибирь.

Также утверждается, что американский «спящий пророк» предсказал укрепление отношений Москвы с Восточной Украиной, Белоруссией, Казахстаном и Арменией в 2020-м.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете огласили «предсказание Ванги» о метеоритном ударе по России.