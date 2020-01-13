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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Обнародовано «предсказание Ванги» о метеоритном ударе по России в 2020 году

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Обнародовано «предсказание Ванги» о метеоритном ударе по России в 2020 году
Приближающийся к Земле астероид в представлении художника, pixabay.com

Опубликованы приписываемые Ванге предсказания о событиях в России и остальном мире, которые должны произойти в 2020 году. Данной теме посвящен материал, появившийся в интернете.

Опубликовано пророчество Вольфа Мессинга об испытаниях для России в 2020 году

Опубликовано пророчество Вольфа Мессинга об испытаниях для России в 2020 году

Как утверждает автор канала «Стрендж ньюс» в «Яндекс. Дзен», экстрасенс из Болгарии якобы спрогнозировала метеоритный удар по России в 2020-м. Также Ванга намекала на возможность разрушительного цунами, которое поразит часть Китая, Японии и Пакистана.

Кроме того, медиум предрекла потерю слуха президентом США Дональдом Трампом, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети озвучили пророчество Вольфа Мессинга об испытаниях, с которыми столкнется Россия в будущем.

 

ДЦ

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