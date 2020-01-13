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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Опубликовано пророчество Вольфа Мессинга об испытаниях для России в 2020 году

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Опубликовано пророчество Вольфа Мессинга об испытаниях для России в 2020 году
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Наступивший 2020 год станет для России периодом испытаний. Соответствующей точки зрения придерживался Вольф Мессинг, говорится в материале, размещенном в отечественной блогосфере.

Стали известны предсказания ясновидящей Ванги на «судьбоносный» для мира 2020-й

Стали известны предсказания ясновидящей Ванги на «судьбоносный» для мира 2020-й

Согласно прогнозу менталиста, в начале 2020-го в стране должна осложниться экономическая ситуация, пишет канал «Предсказания» в «Яндекс. Дзен». Правительство найдет выход из сложившегося положения, проведя новые реформы.

Также Мессинг предрек, что в 2020 году произойдут природные катаклизмы – например, разливы рек и пожары – отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в интернете обнародовали пророчества Ванги на 2020-й. По мнению болгарского экстрасенса, как утверждается, этот год должен стать судьбоносным для мира.

 

ДЦ

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