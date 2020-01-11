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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

Видео: над вулканом в Мексике вновь замечен светящийся НЛО

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: над вулканом в Мексике вновь замечен светящийся НЛО
фото: pixabay.com

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг поделился с читателями своего сайта видеозаписью, на которой запечатлен светящийся неопознанный летающий объект, описывающий круг над вулканом Колима в Мексике. 

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Уоринг отмечает, что НЛО выглядит довольно большим, размером примерно с земной автомобиль и имеет мощное свечение: "Абсолютное доказательство того, что под этим вулканом существует инопланетная база", - отметил ученый.

Дело в том, что, как ранее уже сообщали АН, это далеко не первый случай появления НЛО возле мексиканских вулканов. По словам Уоринга, очевидцы наблюдают их вот уже более 10 лет, и этих случаев отнюдь не становится меньше.

"Обычно от объектов исходит яркое свечение, как и от этого, но некоторые из них длиннее, а половина из них фактически или входит, или выходит из устья вулкана", - утверждает уфолог, публикуя видео с камеры наблюдения за вулканом.

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