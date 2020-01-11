Видео: над вулканом в Мексике вновь замечен светящийся НЛО

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг поделился с читателями своего сайта видеозаписью, на которой запечатлен светящийся неопознанный летающий объект, описывающий круг над вулканом Колима в Мексике.
Уоринг отмечает, что НЛО выглядит довольно большим, размером примерно с земной автомобиль и имеет мощное свечение: "Абсолютное доказательство того, что под этим вулканом существует инопланетная база", - отметил ученый.
Дело в том, что, как ранее уже сообщали АН, это далеко не первый случай появления НЛО возле мексиканских вулканов. По словам Уоринга, очевидцы наблюдают их вот уже более 10 лет, и этих случаев отнюдь не становится меньше.
"Обычно от объектов исходит яркое свечение, как и от этого, но некоторые из них длиннее, а половина из них фактически или входит, или выходит из устья вулкана", - утверждает уфолог, публикуя видео с камеры наблюдения за вулканом.