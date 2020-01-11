Стали известны предсказания ясновидящей Ванги на «судьбоносный» для мира 2020-й

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11 января 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Дом-музей Ванги в болгарском поселке Рупите, Serguei Fomine / globallookpress.com

2020 год станет судьбоносным для человечества. Так считала болгарский экстрасенс Ванга, говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет канал «Интересные факты» в «Яндекс. Дзен», ясновидящая предсказала, что в 2020-м произойдет обесценивание денег. Также должен появиться человек, которому под силу будет установить мир на Земле.

Кроме того, согласно прогнозу медиума, в наступившем году люди получат доступ к новому мощному источнику энергии.

Ранее в субботу сообщалось, что в сети выложили пророчество православного старца Иоанна Угличского о вторжении китайских войск на территорию России.