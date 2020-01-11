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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пророчество православного старца о вторжении армии Китая в Россию выложили в сеть

, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Пророчество православного старца о вторжении армии Китая в Россию выложили в сеть
Китайские военные, Zha Chunming / globallookpress.com

Россия в будущем станет жертвой военного вторжения Китая. Об этом говорится в опубликованном в сети пророчестве, которое сделал схимонах Иоанн Угличский из Ярославской области.

Предсказание схимонахини РПЦ о сроке завершения войны в Донбассе огласили в сети

Предсказание схимонахини РПЦ о сроке завершения войны в Донбассе огласили в сети

Как пишет один из авторов платформы «Яндекс. Дзен», православный старец предсказал, что 200-миллионая китайская армия оккупирует всю территорию Сибири до Урала. При этом Дальний Восток займут японцы. Результатом нападения врагов Москвы станет «страшная война», отмечается в процитированном материале.

Ранее в интернете обнародовали прогноз волгоградской схимонахини Нины, которая назвала срок завершения вооруженного конфликта в Донбассе.

 

ДЦ

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