Пророчество православного старца о вторжении армии Китая в Россию выложили в сеть

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11 января 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Китайские военные, Zha Chunming / globallookpress.com

Россия в будущем станет жертвой военного вторжения Китая. Об этом говорится в опубликованном в сети пророчестве, которое сделал схимонах Иоанн Угличский из Ярославской области.

Как пишет один из авторов платформы «Яндекс. Дзен», православный старец предсказал, что 200-миллионая китайская армия оккупирует всю территорию Сибири до Урала. При этом Дальний Восток займут японцы. Результатом нападения врагов Москвы станет «страшная война», отмечается в процитированном материале.

Ранее в интернете обнародовали прогноз волгоградской схимонахини Нины, которая назвала срок завершения вооруженного конфликта в Донбассе.