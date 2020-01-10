Предсказание схимонахини РПЦ о сроке завершения войны в Донбассе огласили в сети

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10 января 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В интернете опубликовали сделанное волгоградской схимонахиней Ниной пророчество о вооруженном противостоянии на востоке Украины. Соответствующий материал появился некоторое время назад в блогосфере.

Служительница Русской православной церкви скончалась в 2016 году в возрасте 92 лет. Из предсказания старицы, приведенного одним из каналов в «Яндекс. Дзен», следует, что боевые действия в Донбассе должны завершиться в 2022-м. Схимонахиня спрогнозировала, что по мере развития конфликта Запад будет усиливать давление на Москву.

Ранее сегодня сообщалось, что астрологи назвали знаки зодиака, которые могут найти свою любовь в январе.