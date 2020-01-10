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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Предсказание схимонахини РПЦ о сроке завершения войны в Донбассе огласили в сети

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Предсказание схимонахини РПЦ о сроке завершения войны в Донбассе огласили в сети
Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В интернете опубликовали сделанное волгоградской схимонахиней Ниной пророчество о вооруженном противостоянии на востоке Украины. Соответствующий материал появился некоторое время назад в блогосфере.

Опубликован гороскоп для способных найти свою любовь в январе знаков зодиака

Опубликован гороскоп для способных найти свою любовь в январе знаков зодиака

Служительница Русской православной церкви скончалась в 2016 году в возрасте 92 лет. Из предсказания старицы, приведенного одним из каналов в «Яндекс. Дзен», следует, что боевые действия в Донбассе должны завершиться в 2022-м. Схимонахиня спрогнозировала, что по мере развития конфликта Запад будет усиливать давление на Москву.

Ранее сегодня сообщалось, что астрологи назвали знаки зодиака, которые могут найти свою любовь в январе.

 

ДЦ

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Из-за низкой эффективности противоракетной обороны США не смогли отразить удары иранских ракет по своим базам.

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