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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Опубликован гороскоп для способных найти свою любовь в январе знаков зодиака

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Опубликован гороскоп для способных найти свою любовь в январе знаков зодиака
Влюбленная пара, pixabay.com

Согласно расчетам, произведенным астрологами, в первом месяце наступившего года найти свою любовь могут представители трех знаков зодиака. Это Скорпионы, Тельцы и Рыбы, говорится в опубликованном в сети гороскопе.

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В личной жизни Скорпионов наступила светлая полоса. Если они приложат некоторые усилия, то смогут завести крепкие отношения.

Одинокие Тельцы в январе могут наконец-то встретиться со своей второй половиной. Для этого им необходимо не уходить в себя и быть открытыми, советуют составители прогноза.

Отношения, в которые могут вступить в текущем месяце Рыбы, сначала будут конфликтными. Однако если представители знака проявят мудрость, то обретут счастье с встретившимся человеком, пишет портал nicstyle.ru.

 

ДЦ

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