Опубликован гороскоп для способных найти свою любовь в январе знаков зодиака

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10 января 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nicstyle.ru

Влюбленная пара, pixabay.com

Согласно расчетам, произведенным астрологами, в первом месяце наступившего года найти свою любовь могут представители трех знаков зодиака. Это Скорпионы, Тельцы и Рыбы, говорится в опубликованном в сети гороскопе.

В личной жизни Скорпионов наступила светлая полоса. Если они приложат некоторые усилия, то смогут завести крепкие отношения.

Одинокие Тельцы в январе могут наконец-то встретиться со своей второй половиной. Для этого им необходимо не уходить в себя и быть открытыми, советуют составители прогноза.

Отношения, в которые могут вступить в текущем месяце Рыбы, сначала будут конфликтными. Однако если представители знака проявят мудрость, то обретут счастье с встретившимся человеком, пишет портал nicstyle.ru.